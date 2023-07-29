Кейт Миддлтон и принца Уильяма сравнили с семьей Кеннеди

Через год после смерти королевы Елизаветы II супруги закрепляют свои позиции в новых статусах.

Related video

Кейт Миддлтон и принца Уильяма сравнили с супругами Кеннеди. Об этом пишет Page Six.

Спустя почти год после смерти королевы Елизаветы ІІ принц и принцесса Уэльские "провели мастер-класс по имиджевому брендингу".

Это началось через день после смерти 96-летней монарха 8 сентября 2022 года, когда король Чарльз III постановил, что Уильям станет принцем Уэльским, а Кейт — принцессой Уэльской — титул, который ранее принадлежал покойной принцессе Диане.

Жизнь пары — и жизнь их троих детей — изменилась мгновенно, когда они приблизились на одну ступеньку к статусу короля и королевы и начали то, что королевские эксперты описывают как "новый Камелот".

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Супруги организовали "наступление очарования", подобное тому, когда президент Джон Ф. Кеннеди и первая леди Джеки Кеннеди очаровали Америку и мир своей молодой семьей и их стилем.

Супруги Кеннеди Фото: Getty Images

"Уильям и Кейт создали множество официальных и неофициальных фотографий, создавая позитивный и единый имидж пары", — сказал знаток мирового PR и брендинга Марк Борковски.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Борковски также отметил, что Уэльсы оставили в тени принца Гарри и Меган Маркл.

"Имидж Уильяма и Кейт значительно перевешивает проблемы Гарри и Меган в социальных сетях и их попытку покорить Голливуд", — отметил эксперт.

Напомним, почему принцесса Уэльская носит "дешевые" украшения.

Также Фокус писал о том, как британские роялы выглядели бы в мире Барби.