Имея доступ к сокровищам короны, жена принца Уильяма часто выбирает бюджетные варианты.

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Стало известно, почему Кейт Миддлтон носит "дешевые" украшения. Об этом пишет Telegraph.

Оказалось, что все это является частью стратегии принцессы Уэльской. Жена принца Уильяма получила редкий доступ к историческим драгоценностям в королевских хранилищах, однако часто на публике появляется в бюджетных аксессуарах.

Для своей свадьбы она одолжила тиару Cartier Halo. На похоронах покойной королевы и герцога Эдинбургского она надела монаршее колье с жемчугом.

Совокупная стоимость этих украшений составляет миллионы фунтов. Но за 11 лет работы в королевской семье это относительно скромный выбор. Поэтому Сюзи Менкес, опытный модный редактор, соавтор Vogue и автор The Royal Jewels, считает, что Кейт не пользуется этой привилегией так, как могла бы.

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Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Шкатулка принцессы содержит драгоценные камни от Accessorize, Anthropologie, H&M и J. Crew, а также менее крупных брендов, таких как Soru и Simone Rocha. Особым фаворитом является Sézane — у Кейт есть как минимум восемь пар сережек от французского бренда.

Принцесса носит украшения так же, как и большинство других британских женщин, говорит Мариса Гордерн, основательница и генеральный директор Missoma, одного из любимых ювелирных брендов принцессы.

Самыми важными факторами являются комфорт и уверенность. "Независимо от того, будь то изысканные, полуизысканные или бижутерия, то, что вы носите, отражает ваши чувства и то, что вы хотите показать, — и принцесса Уэльская снова и снова показывает нам, как носить все три безупречно и легко".

Кейт Миддлтон Фото: Getty

Напомним, характер Кейт Миддлтон более жестокий, чем думают королевские поклонники.

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