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Стиль життя

Стало відомо, чому Кейт Міддлтон носить "дешеві" прикраси

Кейт Міддлтон, Кейт Міддлтон прикраси, Кейт Міддлтон стиль, коштовності королівської родини великобританії
Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон

Маючи доступ до скарбів корони, дружина принца Вільяма часто обирає бюджетні варіанти.

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Стало відомо, чому Кейт Міддлтон носить "дешеві" прикраси. Про це пише Telegraph.

Виявилось, що все це є частиною стратегії принцеси Уельської. Дружина принца Вільяма отримала рідкісний доступ до історичних коштовностей у королівських сховищах, проте часто на публіці зʼявляється в бюджетних аксесуарах.

Для свого весілля вона позичила тіару Cartier Halo. На похоронах покійної королеви та герцога Единбурзького вона одягла монарше кольє з перлами.

Сукупна вартість цих прикрас становить багато мільйонів фунтів. Але протягом 11 років роботи в королівській сім’ї це відносно скромний вибір. Тому Сюзі Менкес, досвідчена модна редакторка, співавторка Vogue і авторка The Royal Jewels, вважає, що Кейт не користується цим привілеєм так, як могла би.

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Кейт Міддлтон Fullscreen
Кейт Міддлтон
Фото: Getty Images

Скринька принцеси містить дорогоцінні камені від Accessorize, Anthropologie, H&M і J. Crew, а також менших брендів, таких як Soru і Simone Rocha. Особливим фаворитом є Sézane – у Кейт є щонайменше вісім пар сережок від французького бренду.

Принцеса носить прикраси так само, як і більшість інших британських жінок, каже Маріса Гордерн, засновниця і генеральна директорка Missoma, одного з улюблених ювелірних брендів принцеси.

Найважливішими факторами є комфорт і впевненість. "Незалежно від того, чи це вишукані, напіввишукані або біжутерія, те, що ви носите, відображає ваші почуття та те, що ви хочете показати, — і принцеса Уельська знову і знову показує нам, як носити всі три бездоганно та легко".

Кейт Міддлтон Fullscreen
Кейт Міддлтон
Фото: Getty

Нагадаємо, характер Кейт Міддлтон жорстокіший, ніж думають королівські шанувальники.

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