Кейт Міддлтон та принца Вільяма порівняли з родиною Кеннеді
За рік після смерті королеви Єлизавети ІІ подружжя закріплює свої позиції в нових статусах.
Кейт Міддлтон та принца Вільяма порівняли з подружжям Кеннеді. Про це пише Page Six.
За майже рік після смерті королеви Єлизавети ІІ принц і принцеса Уельські "провели майстер-клас з іміджевого брендингу".
Це почалося через день після смерті 96-річної монархині 8 вересня 2022 року, коли король Чарльз ІІІ постановив, що Вільям стане принцом Уельським, а Кейт — принцесою Уельською — титул, який раніше належав покійній принцесі Діані.
Життя пари — і життя їхніх трьох дітей — змінилося миттєво, коли вони наблизилися на одну сходинку до статусу короля та королеви та започаткували те, що королівські експерти описують як "новий Камелот".
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Подружжя організувало "наступ чарівності", подібний до того, коли президент Джон Ф. Кеннеді та перша леді Джекі Кеннеді зачарували Америку та світ своєю молодою сім’єю та їхнім стилем.
"Вільям і Кейт створили безліч офіційних і неофіційних фотографій, створюючи позитивний і єдиний імідж пари", — сказав знавець світового PR і брендингу Марк Борковскі.
Борковскі також зазначив, що Уельси залишили в тіні принца Гаррі та Меган Маркл.
"Імідж Вільяма та Кейт значно переважує проблеми Гаррі та Меган у соціальних мережах та їхню спробу підкорити Голлівуд", — зазначив експерт.
Нагадаємо, чому принцеса Уельська носить "дешеві" прикраси.
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