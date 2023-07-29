Кейт Міддлтон та принца Вільяма порівняли з родиною Кеннеді

За рік після смерті королеви Єлизавети ІІ подружжя закріплює свої позиції в нових статусах.

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Кейт Міддлтон та принца Вільяма порівняли з подружжям Кеннеді. Про це пише Page Six.

За майже рік після смерті королеви Єлизавети ІІ принц і принцеса Уельські "провели майстер-клас з іміджевого брендингу".

Це почалося через день після смерті 96-річної монархині 8 вересня 2022 року, коли король Чарльз ІІІ постановив, що Вільям стане принцом Уельським, а Кейт — принцесою Уельською — титул, який раніше належав покійній принцесі Діані.

Життя пари — і життя їхніх трьох дітей — змінилося миттєво, коли вони наблизилися на одну сходинку до статусу короля та королеви та започаткували те, що королівські експерти описують як "новий Камелот".

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Подружжя організувало "наступ чарівності", подібний до того, коли президент Джон Ф. Кеннеді та перша леді Джекі Кеннеді зачарували Америку та світ своєю молодою сім’єю та їхнім стилем.

Подружжя Кеннеді Фото: Getty Images

"Вільям і Кейт створили безліч офіційних і неофіційних фотографій, створюючи позитивний і єдиний імідж пари", — сказав знавець світового PR і брендингу Марк Борковскі.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Борковскі також зазначив, що Уельси залишили в тіні принца Гаррі та Меган Маркл.

"Імідж Вільяма та Кейт значно переважує проблеми Гаррі та Меган у соціальних мережах та їхню спробу підкорити Голлівуд", — зазначив експерт.

Нагадаємо, чому принцеса Уельська носить "дешеві" прикраси.

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