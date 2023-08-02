Кэмерон Диас была замечена на редком свидании с мужем (фото)

Звездная пара поженилась в 2015 году, а в 2019-м у них родилась дочь Рэддикс.

50-летняя американская актриса и модель Кэмерон Диас была замечена на редком свидании с мужем Бенджи Мэдденом. Пара попала в кадр папарацци, когда покупала мороженое в Беверли-Хиллз. Об этом пишет Daily Mail.

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Голливудская звезда была в хорошем настроении. Для прогулки с мужем она выбрала свободную белую футболку и темно-зеленую юбку. Соломенная шляпа с широкими полями коричневым кожаным шнурком, черная поясная сумка и тапки цвета хаки Birkenstock дополнили образ Диас. Актриса завершила летний ансамбль темными солнцезащитными очками с золотыми вставками по бокам.

Рядом с ней был ее 44-летний Бенджи Мэдден. Музыкант предпочел для прогулки наряд в более темных тонах, надев черное худи, шорты в стиле милитари и кепку.

Напомним, недавно Диас заметили после того, как недавно завершились съемки фильма "Снова в деле" с 55-летним Джейми Фоксом, которого в апреле забрала скорая прямо со съемочной площадки. Этот фильм ознаменовал возвращение Кэмерон в Голливуд после многолетнего перерыва в актерской карьере.

Также Фокус писал, что Кэмерон Диас продемонстрировала стильный образ total black.