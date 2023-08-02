Дом Лизы Мари Пресли продали за 4,7 млн долларов (фото)

Недвижимость приобрели всего через два дня после появления в продаже.

Бывший дом Лизы Мари Пресли в Калабасасе был продан за 4 679 000 долларов через два дня после того, как его выставили на продажу, и через шесть месяцев после трагической смерти звезды в возрасте 54 лет. Об этом пишет TMZ.

Пресли арендовала особняк с шестью спальнями и семью ванными комнатами с 2020 года и жила там на момент смерти 12 января 2023 после остановки сердца.

Риелторы Робб и Никки Фридман рассказали TMZ, что дом сейчас находится на условном депонировании после того, как семья "влюбилась" в недвижимость, не подозревая, что в ней когда-то жила единственная дочь Элвиса Пресли.

Поместье также может похвастаться домашним кинотеатром, винным погребом, бассейном и видом на горы.

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Дом Лизы Мари Пресли

В прошлом месяце стало известно, что Пресли умерла от непроходимости тонкой кишки, вызванной предыдущей операцией по похудению — в ее крови были обнаружены опиоиды.

Дочь Элвиса Пресли была срочно доставлена в больницу 12 января после остановки сердца.

Лиза Мари Пресли Фото: Getty Images

Полиция утверждает, что в ее доме не было найдено "приборов для употребления наркотиков", а токсикологический анализ ее мочи был отрицательным.

В отчете подтверждается, что за несколько месяцев до смерти Лиза Мари делала косметическую процедуру и ей назначили опиоиды, причем звезда имела историю "избыточного приема лекарств" — забывала, что приняла лекарства, а потом принимала их снова.

Напомним, резиденцию последнего короля Сиама выставили на продажу за 7 млн долларов.

Также Фокус писал об официальной причине смерти Лизы Мари Пресли.