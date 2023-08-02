Льюис Хэмилтон посещал виллу Шакиры ночью

Артистка все больше подогревает слухи о романе с пилотом Формулы-1.

46-летняя колумбийская певица Шакира продолжает встречаться с гонщиком Льюисом Хэмилтоном. Об этом пишет Marca.

Через несколько месяцев слухов в Сети, что Шакира и Льюис не просто друзья, стало известно больше подробностей об их встречах.

Сообщается, что певица и пилот Формулы-1 виделись недавно на испанском острове, где артистка арендовала роскошную виллу, чтобы отдохнуть несколько дней. А Хэмилтон посетил Шакиру ночью.

"Мы можем подтвердить, что Хэмилтон действительно заходил ночью, мы предполагаем, чтобы встретиться с Шакирой... Шакира провела семь дней на этой вилле", — рассказал источник издания.

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Шакира Фото: Instagram shakira

"Он вышел только на два-три дня, чтобы поесть... Виллы расположены высоко на берегу моря. Они недоступны любому. Ночью он пошел на вечеринку в некоторые очень известные здесь ночные клубы, а затем пошел к дому Шакиры, чтобы закончить ночь как можно лучше", — добавила она.

Как известно, гонщик посещал виллу Шакиры по меньшей мере трижды.

Шакира Фото: Getty Images

Напомним, Шакиру заметили с певцом Рау Алехандро.

Также Фокус писал о слухах относительно романа Шакиры с Джимми Батлером.