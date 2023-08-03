3 августа 2023 года: Онуфрия Молчаливого — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя обманывать и слишком громко разговаривать.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Онуфрия Печерского. Преподобный Онуфрий отличился великой духовной мудростью, воздержанием и благочестием. Он проживал в простой келье, предан молитве и покаянию. Также он проявлял безграничное милосердие ко всем, кто обращался к нему за помощью и наставничеством.

Что нельзя делать 3 августа:

обманывать;

шуметь и громко кричать;

работать с острыми предметами.

Народные приметы и поверья:

если ночь холодная, то зима будет ранней и морозной;

гроза — осень будет дождливой;

громко кричит сорока – будет теплая зима;

большое количество желудей – хорошая примета.

День ангела празднуют:

Георгий, Евгений, Иван, Петр, Федор, Анна.

Родились в этот день:

1992 год – Александра Зарицкая, украинская певица, солистка группы "KAZKA".

Также в этот день:

1922 год — в Нью-Йорке на радио впервые в мире применили звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева был сымитирован стук двери;

1949 год — вступил в силу Устав Совета Европы;

1992 год — прыгун с шестом Сергей Бубка в Падуе установил мировой рекорд — 6 м 12 см.