3 августа 2023 года: Онуфрия Молчаливого — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя обманывать и слишком громко разговаривать.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святого Онуфрия Печерского. Преподобный Онуфрий отличился великой духовной мудростью, воздержанием и благочестием. Он проживал в простой келье, предан молитве и покаянию. Также он проявлял безграничное милосердие ко всем, кто обращался к нему за помощью и наставничеством.
Что нельзя делать 3 августа:
- обманывать;
- шуметь и громко кричать;
- работать с острыми предметами.
Народные приметы и поверья:
- если ночь холодная, то зима будет ранней и морозной;
- гроза — осень будет дождливой;
- громко кричит сорока – будет теплая зима;
- большое количество желудей – хорошая примета.
День ангела празднуют:
Георгий, Евгений, Иван, Петр, Федор, Анна.
Родились в этот день:
1992 год – Александра Зарицкая, украинская певица, солистка группы "KAZKA".
Также в этот день:
1922 год — в Нью-Йорке на радио впервые в мире применили звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева был сымитирован стук двери;
1949 год — вступил в силу Устав Совета Европы;
1992 год — прыгун с шестом Сергей Бубка в Падуе установил мировой рекорд — 6 м 12 см.