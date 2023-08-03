3 серпня 2023 року: Онуфрія Мовчазного — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна обманювати та занадто голосно розмовляти.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святого Онуфрія Печерського. Преподобний Онуфрій відзначився великою духовною мудрістю, стриманістю і благочестям. Він проживав у простій келії, був відданий молитві та покаянню. Також він виявляв милосердя до всіх, хто звертався до нього по допомогу та наставництво.

Що не можна робити 3 серпня:

обманювати;

шуміти та голосно кричати;

працювати з гострими предметами.

Народні прикмети та повір'я:

якщо ніч холодна, то зима буде ранньою і морозною;

гроза — осінь буде дощовою;

голосно кричить сорока — буде тепла зима;

велика кількість жолудів — гарна прикмета.

День ангела святкують:

Георгій, Євген, Іван, Петро, Федір, Анна.

Народилися в цей день:

1992 рік — Олександра Зарицька, українська співачка, солістка гурту "KAZKA".

Також цього дня:

1922 рік — у Нью-Йорку на радіо вперше у світі застосували звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей;

1949 рік — набув чинності Статут Ради Європи;

1992 рік — стрибун із жердиною Сергій Бубка в Падуї встановив світовий рекорд — 6 м 12 см.