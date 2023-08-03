Дженнифер Лопес взяла с собой в спортзал сумку за 200 тысяч долларов (фото)

Модель Himalaya Birkin — одна из самых дорогих сумок в мире.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла на новый уровень роскоши. Знаменитость была замечена по пути в тренажерный зал в Хэмптоне, надев повседневную спортивную одежду с ультра-редкой сумкой Hermès Himalayan Birkin. Об этом пишет PageSix.

Жена Бена Аффлека была одета в укороченную толстовку и леггинсы Dip Dye от Niyama Sol с парой белых кроссовок. Свой спортивный наряд она сочетала с элитной дизайнерской сумкой.

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Himalaya Birkin — одна из самых желанных (и дорогих) сумок в мире. По данным Sotheby’s, версии сумок из нильской крокодиловой кожи широко продаются на рынке перепродажи за 200 000 долларов и выше.

Версия редкой сумки с бриллиантовой отделкой также продавалась на аукционах по очень высоким ценам на протяжении многих лет: в 2017 году Christie’s продал Himalaya Birkin из 18-каратного белого золота и бриллиантовой фурнитуры за колоссальные 380 000 долларов.

Звезда фильма "Мать" впервые носила востребованную Birkin в 2019 году, когда была помолвлена с Алексом Родригесом, и с тех пор в стиле настоящей дивы несколько раз брала ее в спортзал.

В свои 54 года Дженнифер выглядит превосходно, во многом благодаря регулярным тренировкам. Неделю назад ее заметили около спортзала, однако Лопес была явно не в духе и выругалась в адрес назойливых папарацци.

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