Кэтрин Зета-Джонс в отпуске повторила образ Джессики Симпсон (фото)

Для вечерней прогулки в Портофино актриса нашла в архивах потрясающий наряд.

53-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс в фиолетовом платье с глубоким декольте была замечена на свидании с Майклом Дугласом в Портофино. В таком же платье американская певица Джессика Симпсон была на церемонии вручения наград VH1 Awards 2005. Об этом пишет PageSix.

Обладательница премии "Оскар" дополнила ослепительное пурпурное платье с глубоким вырезом и рюшами на талии с контрастными узорами черным клатчем, туфлями-эспадрильями на танкетке и парой солнцезащитных очков в широкой оправе.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Тем временем Симпсон появилась на красной ковровой дорожке в 2005 году в более гламурной версии того же образа. Одетая в то, что тогда называлось "платьем мести", певица сочетала платье с висячими серьгами, босоножками на каблуках и пронзительным дымчатым макияжем глаз.

Певица объявила о своем расставании с бывшим мужем Ником Лаше всего за месяц до того, как появилась на церемонии награждения в эффектном образе. 43-летняя Симпсон и 49-летний Лаше поженились в октябре 2002 года и развелись в июне 2006 года.

Ранее Фокус писал, что Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отдыхают на роскошной яхте в Портофино.