Путин, Саркози и Берлускони: самые громкие разводы политиков до Джастина Трюдо

Джастин Трюдо внезапно объявил, что разводится с супругой. И расставание проходит мирно. Однако чаще политики разводятся куда более скандально и шумно.

Внезапный развод премьер-министра Трюдо стал неожиданностью для всех. Но Джастин Трюдо и его супруга Софи уже пояснили, что они останутся семьей и будут вместе заниматься воспитанием детей. Никаких скандальных подробностей вопреки ожиданиям таблоидов не появилось.

Пара отметила, что расставанию предшествовал "трудный разговор". Однако если Джастин Трюдо и Софи Грегуар разводятся без драмы, то в политическом мире далеко не все разводы проходили так мирно.

Чаще всего им сопутствовали скандалы, а так как политики люди публичные, то все подробности оперативно освещались в СМИ.

Фокус собрал самые громкие разводы прошлого среди политиков, которые месяцами обсуждались таблоидами. И обсуждаются до сих пор.

Владимир Путин и Людмила Путина

Владимир Путин и Людмила Шкребнева поженились в 1983 году. У них родились две дочери. Но личная жизнь российского президента была окруженная тайнами. Даже его дочки Екатерина и Мария не носили его фамилию. А в Сети было крайне мало семейных фото.

Но хоть личная жизнь российского президента всегда и была тайной, про развод журналисты все-таки узнали. Им сообщил о расставании сам президент РФ, и сделано это было очень странным образом.

Владимир Путин и его супруга сообщают о разводе журналистам

6 июня 2013 года Владимир и Людмила Путины посетили премьеру балета "Эсмеральда" в Кремле. В антракте к ним якобы случайно подошли журналисты, и пара тут же заявила, что разводится по обоюдному согласию.

Среди причин развода журналисты российских таблоидов называли роман Путина с гимнасткой Алиной Кабаевой, которая родила ему двоих, или троих детей. Но газета "Московский корреспондент", которая писала о романе Путина и Кабаевой была закрыта, и стало ясно, что писать о любовных похождениях президента РФ в РФ чревато последствиями.

Фото: РБК

Через два года после развода, в январе 2016-го Людмила вышла замуж за бизнесмена и руководителя Центра развития межличностных коммуникаций и издательского дома "Литературная учеба" Артура Очеретного, который моложе своей супруги на 21 год.

Где сейчас живет Людмила Очеретная, неизвестно. Она владеет квартирами и прочей недвижимостью в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье, Калининграде, а также является обладательницей виллы во французском Биарицце. У нее есть доля в бизнесе по аренде смартфонов "Запросто".

Николя Саркози и Сесилия Саркози

Николя Саркози, президент Франции с 2007 по 2012 год, женился на модели Сесилии Сиганер-Альбенис в 1996 году.

Николя Саркози и Сесилия Саркози Фото: Getty Images

Этому браку предшествовал скандальный развод. Потому что на момент знакомства и Сесилия, жена владельца телеканала, и Николя были в браке.

Первой женой Николя Саркози была корсиканка Мари-Доминик Кюльоли, дочь фармацевта. В этом браке у него родились двое сыновей: Пьер и Жан. Двое детей было и у Сесилии.

После свадьбы, у Николя и Сесилии родился сын Луи.

Николя и Сесилия Саркози были публичной парой. Она часто сопровождала супруга в деловых поездках и была его помощницей.

Однако к 2000-м отношения четы Саркози стали сложными. Сам Николя Саркози выступал против вмешательства в свою личную жизнь, но журналисты все равно прознали, что в 2005 году его супруга уехала в Париж вместе с пиарщиком Ришаром Аттиасом. Она помогала супругу с предвыборной кампанией, появилась на инаугурации в 2007 году, однако вскоре после нее пара объявила о разводе. Сесилия сказала, что ей надоела публичность.

Карла Бруни и Николя Саркози Фото: Getty Images

Вскоре после развода Сесилия вышла замуж в третий раз — за того самого Ришара Аттиаса, а Саркози женился на бывшей модели Карле Бруни.

Уго Чавес и Марисабель Родригес

Уго Чавес был президентом Венесуэлы 14 лет. И за это время он прославился не только своей неэффективной политикой, которая привела к инфляции, дефициту, бедности и росту количества убийств, но и своей бурной личной жизнью.

Ему даже приписывали особые отношения с Наоми Кэмпбелл, которая брала у него интервью.

Уго Чавес и Марисабель Родригес Фото: Getty Images

Первой женой Уго Чавеса была Нанси Кольменарес, происходившая из семьи рабочих. В браке родились две дочери и сын. Но у Уго был продолжительный роман со школьной учительницей Эрмой Марксман, которая помогала Уго разрабатывать его боливарианскую идеологию.

Так что пара развелась, а Эрма после выпустила книгу под названием "Чавес меня использовал".

Второй женой Уго в 1997 году стала Марисабель Родригес. СМИ называли ее "провинциалкой, похожей на куклу Барби". Официально развод оформили еще через два года, причиной разрыва назвали "несовпадение характеров".

Сама Марисабель говорила, что ей было некомфортно в роскошном президентском дворце Мирафлорес, а Чавес был недоволен, что она летала на президентском самолете на вечеринки в Майами и тратила деньги в местных бутиках. В итоге, когда Марисабель убрали с поста главы Фонда ребенка, она перешла в оппозицию и яростно критиковала бывшего супруга.

"Он пытается узурпировать власть, стать диктатором, чтобы единовластно распоряжаться нашими судьбами", — говорила Марисабель.

После развода с Марисабель Уго Чавес больше не женился. Но у него были многочисленные романы. Шеф его охраны Луис Пинеда потом выпустил книгу с описанием любовных похождений своего патрона. А преемник Чавеса Николас Мадуро в 2014 году признал, что у Чавеса были две внебрачные дочери.

Петр Нечас и Радка Нечас

Развод премьер-министра Чехии Петра Нечаса также случился в 2013 году и в Европе о нем писали все таблоиды.

Петр Нечас и Радка Нечас Фото: Скриншот

Ведь Петр и Радка прожили вместе 27 лет и воспитали четверых детей.

Нечас познакомился со своей супругой еще во время обучения в колледже, и они казались идеальной парой, так что развод стал неожиданностью.

"Мы пытаемся разрешить эту сложную персональную ситуацию с уважением друг к другу и, особенно, к нашим детям", — говорил премьер. Впрочем, 2013 год выдался для него несчастливым, Петр Нечас ушел в отставку, когда после обысков в его кабинете и кабинетах его сторонников нашли 5 миллионов евро, а также несколько килограмм золота.

Петр Нечас и Яна Нагева Фото: Скриншот

Вскоре после развода он женился на Яне Нагевой, которая была начальником его штаба. Оказалось, что премьера был с ней роман, когда он еще был женат, но Нечас это тщательно скрывал.

Андреас Папандреу и Маргарет Чант

Развод премьер-министра Греции Андреаса Папандреу и его супруги, американки Маргарет Чант, стал одним из самых скандальных в политическом мире. Ведь в 70 лет Папандреу влюбился в 35-летнюю стюардессу Olympic Airways Димитры Лиани и бросил жену с которой прожил вместе 38 лет.

Андреас и Маргарет познакомились в Миннеаполисе в 1948 году, где он преподавал в местном университете. "Мы познакомились в очереди к зубному. Это было очень романтично", — вспоминала позже Маргарет. Спустя два года после первого свидания влюбленные поженились. Маргарет стала второй супругой Папандреу, незадолго до знакомства с ней он развелся с первой женой. У них родились четверо детей, а сама Маргарет была верной соратницей супруга.

Андреас Папандреу и Димитра Лиани Фото: Getty Images

Но все закончилось в 1989 году, когда почти 70-летний Папандреу заявил, что разводится. Потому что влюбился в 35-летнюю Димитру Лиани.

В своей книге "Любовь и сила", которую Маргарет выпустила уже после смерти политика, она рассказала, что Папандреу привел любовницу в их лондонский особняк, вынудив ее уехать. А когда она сказала, что Лиани годится ему в дочери, Андреас заявил "Да, разве это не прекрасно?".

Суд оформил развод на основании иска Папандреу, в котором говорилось, что он не жил с женой четыре года.

Но история на этом не закончилась. Обе стороны делали заявления, Маргарет многие сочувствовали. А когда в 1994 году Папандреу слег, все переговоры с ним проводились через его молодую жену, ее брата и ее астролога. Также народ был недоволен ее расточительностью: Димитра построила огромный особняк возле Афин.

В 1996 году Андреас Папандреу скончался, оставив все свое состояние Димитре. В своем завещании он называл Димитру своей большой любовью и просил друзей защищать и оберегать ее. А своим четырем детям он сообщил, что уже дал им самое главное – свое имя.

Его младший сын Никос после похорон отца назвал Димитру "стервятником", а сама она написала книгу "Ярость Андреаса", где заявила, что у Маргарет был роман с американцем. Она до сих пор выступает против детей своего покойного мужа и критикует их в соцсетях.

Сильвио Берлускони и Вероника Ларио

Вероника Ларио была второй женой Сильвио Берлускони и прожила с ним 30 лет. Свой первый брак он заключил в далеком 1965 году с Карлой Эльвирой Делль’Ольо, которая родила ему двоих детей.

В 1980 году Берлускони увлекся актрисой Вероникой Ларио и женился на ней в 1980-м. В 2009 году Ларио подала на развод, прямо заявив, что больше не намерена терпеть бесконечные измены супруга. По ее словам, последней каплей стало увлечение Берлускони 18-летней моделью Ноэми Летицией, к которой он явился на день рождения, пропустив в свое время 18-летия своих детей от Вероники – Барбары, Луиджи и Элеоноры.

Сильвио Берлускони Фото: Getty Images

Брак был окончательно расторгнут в феврале 2014 года. Вероника требовала от Берлускони алименты в размере 3 миллионов евро в месяц, так как по итальянскому законодательству бывшие мужья обязаны обеспечивать бывшим супругам тот уровень жизни, к которому они привыкли в браке. Алименты снизили в половину.

Вероника Ларио

Но Сильвио Берлускони принадлежали практически всеми СМИ страны, так что развод был "грязным". Так, газета Libero публиковала фото Вероники топлесс с подписью "Неблагодарная актриса Вероника". Иронично, но именно появление Вероники в спектакле топлесс и впечатлило Сильвио настолько, что он в нее влюбился.

Но люди поддерживали Веронику, так что рейтинг Берлускони упал на три процента.

И скандальный развод не закончился с оформлением бумаг, В 2017 году Берлускони добился отмены алиментов и того, чтобы Вероника вернула ему 60 миллионов евро, полученных ею ранее.

Султан Брунея Хассанал Болкиах, Мариам Адбул Азиз и Азриназ Мазхар Хаким

Султан Брунея, кроме того, что является султаном, еще и занимает посты премьер-министра, министра обороны и министра финансов Брунея. Он знаменит своей огромной коллекцией машин, баснословным богатством (около 20 миллиардов долларов) и своими любовными историями.

Султан Брунея с первой и теперь единственной женой Фото: Instagram tmski

У султана Хассанала Болкиаха было три жены. Его первой супругой стала его кузина Анак Салех, которая родила ему шестерых детей. Второй женой — Мариам Адбул Азиз. Они познакомились в 1980 году, когда Мариам работала стюардессой. В браке они прожили 21 год и Мариам родила ему четверых детей. Но в 2003 году султан объявил о разводе. Точнее ее просто перестали упоминать в СМИ, а ее портреты убрали из официальных учреждений. Причины развода Хассанал не назвал. Мариам лишилась титулов и, скорей всего, переехала в Лондон, где учились ее дети.

Но у султана Болкиаха была еще одна жена. Азриназ Мазхар Хаким работала тележурналисткой. Брак был заключен в 2005 году.

Она родила султану двоих детей. А в 2010 году Болкиах заявил, что разводится и с ней.

"Султан развелся со своей женой Азриназ Мазхар Хаким, и все королевские титулы, которые были присвоены бывшей жене султана, были отозваны", — заявил великий камергер Хаджи Алауддин Хаджи Абу Бакар по радио и телевидению Брунея.

Он сказал, что развод был разрешен по "особым причинам", но никаких других подробностей не сообщил.

Так что сейчас султан Брунея остается женат на своей первой жене Анак, а их сын принц Аль Мухтади Биллах Болкиах является нынешним наследником престола.

Принц Чарльз и принцесса Диана

Хоть принц, а теперь и король Великобритании Чарльз и не занимает пост премьер-министра, или президента, но он является важной политической персоной, оказывая влияние на политику своей страны.

Принц Чарльз и принцесса Диана

И его свадьба, а потом и развод с Дианой Спенсер стали очень громкими событиями. Тем более, что принцесса Диана рассказала, что в браке их всегда было трое, упомянув возлюбленную супруга – Камиллу Паркер-Боулз.

С выходом в эфир сериала "Корона" старая любовная история снова оказалась на первых страницах таблоидов и, наверное, так и останется самым скандальным разводом в истории. Ведь итог ее известен: принцесса Диана трагически погибла в ДТП, а ее бывший супруг все-таки женился на Камилле. И после смерти королевы Елизаветы она получила титул королевы, точно обойдя свою соперницу, которая так и не села на престол.

Чарльз и Камилла Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о многочисленных любовницах Сильвио Берлускони. Скандальный итальянский политик умер в 86 лет. Его постоянной спутницей жизни в последние годы была Марта Фасцина.