Звезда "Барби" позировала для глянца в наряде украинского бренда (фото)

Ариана Гринблатт сыграла девочку-подростка Сашу в популярной картине.

15-летняя американская актриса Ариана Гринблатт позировала для глянца в наряде украинского дизайнера Ивана Фролова. Об этом бренд сообщил в своем Instagram.

Ариана Гринблатт, сыгравшая роль девочки-подростка Саши в долгожданном фильме "Барби" Греты Гервиг, стала главной героиней нового номера Fault Magazine. Юная знаменитость появилась на обложке глянца и снялась в стильной фотосессии, для которой примерила юбку авторства Ивана Фролова.

"Ариана Гринблатт носит юбку FROLOV", — прокомментировали представители бренда.

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Ариана Гринблатт

15-летняя Ариана получила известность благодаря роли Дафны Диас в сериале Disney Channel "Stuck in the Middle".

В частности, актриса примерила черное мини-платье, кожаный плащ, трикотажное платье и различные украшения.

В "Барби" Ариана сыграла дочь женщины, которая начала испытывать экзистенциальный кризис, что отразилось на ее кукле, которой она раньше играла.

Ариана Гринблатт

Напомним, девушка рассталась со своим бойфрендом сразу после просмотра фильма "Барби".

Также Фокус писал о том, как украинские звезды выглядели бы в мире Барби.