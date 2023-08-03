Знаменитая модель направлялась на студию для записи своего подкаста.

32-летняя американская модель Эмили Ратаковски продемонстрировала стильное летнее платье. Об этом пишет PageSix.

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Звезда подиумов и соцсетей направлялась в Sony Music Studios в Нью-Йорке, чтобы записать свой подкаст. Во время выхода в свет Ратаковски продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру в элегантном белом платье с принтом. Свой образ модель польско-еврейского дополнила черными сапогами. Супермодель предпочла не надевать никаких украшений к своему ансамблю, вместо этого спрятав лицо за большими черными солнцезащитными очками.

Эмили Ратаковски Фото: Getty Images

Хотя она известна тем, что делится откровенными фотографиями на своей странице в Instagram для миллионов подписчиков, Эмили также запустила свою собственную линию одежды и ведет успешный подкаст High Low на Apple Podcasts. Ее мемуары "Мое тело" стали бестселлером New York Times после выхода в 2022 году.

Напомним, Эмили Ратаковски сменила прическу посреди лета.

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