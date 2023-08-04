Жерар Пике перевез новую девушку в дом, который он делил с Шакирой

О новых отношениях испанского спортсмена стало известно летом 2022 года сразу после информации о расставании Пике и Шакиры.

36-летний испанский футболист Жерар Пике переехал со своей новой девушкой, 24-летней моделью Кларой Чиа Марти в дом, в котором он жил со своей бывшей возлюбленной Шакирой. Об этом пишет Daily Mail.

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Бывшая пара — Жерар Пике и Шакира — подтвердила разрыв своих 11-летних отношений в июне прошлого года, вскоре после того, как бывший футболист "Барселоны" и сборной Испании был обвинен в измене 46-летней колумбийской певице.

Жерар Пике и Шакира с детьми Фото: Getty Images

Жерар, по-видимому, подтвердил, что его новые отношения действительно серьезны, поскольку он, как утверждается, живет вместе с Кларой в том же доме в Барселоне, в котором жила Шакира, когда впервые приехала в Испанию. Источники сообщают, что пара покинет квартиру Пике в центре Барселоны и переедет в особняк, который находится недалеко от пляжа.

Жерар Пике и Клара Чиа Марти Фото: Gerard Piqué/Instagram

Шакира и Пике были вместе с 2011 года. Они познакомились во время съемок музыкального клипа на ее песню чемпионата мира по футболу Waka Waka годом ранее. Осенью 2012 года Шакира в соцсетях сообщила фанатам, что беременна сыном звезды футбола. Всего через два года после рождения Милана артистка рассказала о новой беременности. Саша родился в 2015-м году.

Напомним, Жерар Пике и Клара Чиа Марти собираются пожениться.

Также Фокус писал об особой мести от Шакиры бывшей свекрови, матери Жерара Пике.