Королева Летиция с мужем посетили мероприятие на Майорке (фото)

Супруги появились на публике в элегантных образах, дополняющих друг друга.

Королева Летиция сияла в стильном летнем платье во время публичного мероприятия на Майорке. Об этом пишет Daily Mail.

50-летняя королева Испании появилась со своим мужем королем Филиппом, чтобы вручить награду на Майорке.

Монаршая персона надела белое сдержанное платье с синим принтом и открытыми плечами. Бывшая журналистка собрала волосы в хвост, когда она прибыла во дворец Маривент в Пальме. На ногах Летиции были белые босоножки на платформе.

Между тем 55-летний король Филипп был в темно-синем костюме в тонкую полоску с белой рубашкой, серебристыми запонками и цветастым галстуком, когда он и его жена смотрели на трофей, выигранный Futsal Palma в Кубке Европейской Лиги чемпионов по мини-футболу.

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Королева Летиция Фото: Getty Images

Пара, которая находится на летних каникулах со своими дочерьми, принцессой Леонор, 17, и Софией, 15, отдохнула от семейных обязанностей, чтобы устроить ужин во дворце для местных властей.

Королевская семья Испании Фото: Getty Images

Королевская чета появилась на публике без своих наследниц.

Королевская семья Испании Фото: Getty Images

Напомним, королева Летиция поддержала тренд лета 2023 на Barbiecore.

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