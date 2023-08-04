Как уменьшить талию за неделю: 7 эффективных способов

Хотите стать стройной и быстро уменьшить талию? Эти эффективные методы позволят вам добиться желаемого результата уже в течение недели.

Если вы хотите узнать, как сделать талию тоньше за неделю, вы попали в нужное место! Хотя точечное похудение — это миф, существуют определенные способы, с помощью которых можно избавиться от жира, воздействуя на конкретную область. Используя эти 7 методов, вы сможете уменьшить талию всего за 7 дней. Об этом пишет Stylecraze.

Определите тип телосложения

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Самый важный шаг – понять свой тип телосложения. Если вы быстро набирает вес и не может так же быстро похудеть, ваш тип телосложения — эндоморфный.

Если вам легко и набирать вес, и худеть, то у вас мезоморфный тип телосложения. И, если вам сложно набрать вес, у вас эктоморфный тип телосложения.

В зависимости от вашего типа телосложения, может понадобиться меньше или больше времени, чтобы уменьшить талию. Суть в том, что нужно сохранить позитивный настрой и продолжать следовать следующим пунктам.

Пересмотрите свое питание

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Вы то, что вы едите, поэтому сосредоточьтесь на потреблении питательных веществ. Увеличьте потребление фруктов и овощей, чтобы быстро похудеть. Они богаты антиоксидантами, пищевыми волокнами, минералами и содержат мало калорий (за исключением фруктов и овощей с высоким гликемическим индексом). Это делает фрукты и овощи идеальными для похудения.

Недавно был проведен опрос 4477 участников, из которых 62,5% сообщили о снижении массы тела после 16-недельной диеты с преобладанием растительной клетчатки. Ежедневные порции фруктов, овощей, бобов, цельнозерновых продуктов и орехов оказали положительное влияние на участников, что привело к значительной потере веса.

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Кроме того, употребляйте орехи, семена, травы, цельнозерновые продукты, нежирный белок и полезные жиры в правильных пропорциях, чтобы сбалансировать рацион.

Согласно рандомизированному контролируемому исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, увеличение потребления фруктов и овощей является главным фактором, способствующим снижению веса у женщин. Старайтесь употреблять не менее трех порций разных овощей и фруктов в день.

Пейте достаточное количество воды

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Еще одна важная вещь, которую нужно сделать, когда вы пытаетесь похудеть и стремитесь к тонкой талии, — это пить достаточное количество воды. Рекомендуется пить не менее 2 литров. Увеличьте потребление воды, если вы тренируетесь, много потеете, а также в жаркое время года. Поддержание водного баланса помогает предотвратить путаницу между жаждой и голодом. Это убережет вас от переедания.

Подключите кардио тренировки

Чтобы потратить калории, которые вы потребляете, нужно заниматься спортом. Выберите форму упражнений или стиль фитнеса, которые подходят вашему образу жизни и приносят вам удовольствие. Это может быть кардио, танцы, езда на велосипеде, кикбоксинг, бег, ходьба или плавание.

Рекомендуется заниматься кардио около 3-5 часов в неделю. Кроме того, добавьте и силовые тренировки, чтобы получить подтянутое и подтянутое тело.

Работайте над верхней частью тела

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Помимо работы над всем телом, важно работать и над верхней частью тела. Выполняйте упражнения, нацеленные на верхнюю часть спины, плечи и грудь. Работа над этими мышцами поможет нарастить сухую мышечную массу и сделать верхнюю часть тела подтянутой. Это, в свою очередь, сделает вашу талию меньше.

Подключите упражнения для талии

Вам нужно добавить в свой распорядок несколько упражнений на уменьшение талии, они помогут привести в тонус талию и нижнюю часть живота. Вот несколько подобных упражнений:

подъемы ног лежа на боку;

вертикальные скручивания с поднятой ногой;

ножницы;

планка;

боковые наклоны;

альпинист.

Сделайте талию меньше визуально

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Подумайте о топах с баской или крутом ремне! Вы также можете носить модели в стиле колор-блок, чтобы визуально ваша талия казалась меньше. Укороченные топы запрещены, но вы можете сочетать рубашку/футболку с узлом с джинсами или джеггинсами с высокой талией, чтобы придать своей фигуре вид песочных часов. Корсет или широкий пояс для талии, также могут временно помочь в коррекции фигуры.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.