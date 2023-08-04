Хейли Бибер продемонстрировала стильное платье-комбинацию с кружевом (фото)

Знаменитость позировала перед зеркалом в роскошном винтажом платье.

Американская модель Хейли Бибер порадовала 49,9 миллионов подписчиков в Instagram, поделившись фотографией в потрясающем платье.

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26-летняя модель и супруга Джастина Бибера, которая в среду была замечена с ним на вечеринке в Малибу, сделала великолепное зеркальное селфи, на котором она позировала в откровенном и стильном наряде.

Белое платье-комбинация от Villa Amour Vintage отличалось дизайном с открытыми плечами, который подчеркивал ее подтянутые руки, и у него была тонкая кружевная верхняя часть на груди, которая мало что оставляла воображению. Комбинация сделана из мерцающего атласа.

Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber

Хейли добавила блеска своему минималистскому образу роскошными золотыми наручными часами и огромным обручальным кольцо с бриллиантами. Она выглядела так, как будто была готова к вечернему выходу, так как она уже была безупречно накрашена, а ее волосы были элегантно уложены мягкими волнами.

Напомним, Хейли Бибер показала, какой маникюр можно сделать летом 2023.

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