Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин прибыли на съемки своего реалити (фото)

Всего 10 месяцев назад одна из самых крепких пар Голливуда передумала разводиться, а теперь они заняты съемками семейного реалити-шоу.

77-летний американский актер итальянского происхождения Сильвестр Сталлоне и его супруга, 54-летняя Дженнифер Флавин, были замечены во время съемок реалити-шоу "Семья Сталлоне" в Калабасасе, несмотря на продолжающейся забастовки SAG-AFTRA. Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Несмотря на то, что работа в кино- и телеиндустрии застопорилась, а даты выхода многих фильмов переносятся из-за задержек, звезда "Рэмбо" настаивает на съемках своего семейного шоу. Актер держался за руки со своей женой, когда они шли по улице.

Сталлоне надел серую рубашку с черными брюками и подходящими черными туфлями. Тем временем его стильная жена выглядела как всегда шикарно в кремово-белом платье, которое она сочетала с черными туфлями на каблуках с ремешками и черным клатчем. Она дополнила образ серебряным ожерельем и подходящими серьгами.

В августе прошлого года пара шокировала общественность, когда объявила, что планирует развестись. Спустя несколько недель после этой новости они решили дать своему браку еще один шанс и уладили свои проблемы. Они встретились в своем доме и после долгого разговора забрали заявление в суд.

У пары есть дочери Сикстин (24 года), Софи Роуз (26 лет) и Скарлет Роуз (20 лет), которые вместе с родителями снимаются в реалити-шоу "Семья Сталлоне".

Решение Сталлоне о съемках реалити-шоу было принято после того, как голливудские актеры объявили забастовку в начале прошлого месяца, когда переговоры со студиями прервались, поскольку они присоединились к кино- и телесценаристам, которые с мая стояли на пикетах, что усугубило срыв множества шоу и фильмов. Впервые за четыре десятилетия SAG-AFTRA и WGA объявили забастовку, требуя повышения остаточных доходов, улучшения условий труда и защиты от искусственного интеллекта, который, как опасаются, может заменить актеров и писателей.

Напомним, забастовка в Голливуде сорвала 75-ую церемонию "Эмми".

Также Фокус писал, что Сильвестр Сталлоне устроил романтический отпуск на Сардинии.