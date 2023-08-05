5 августа 2023 года: Почаевской иконы Божией Матери — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ссориться и унывать, а также жадничать.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь празднует день Почаевской иконы Божией Матери. Она является одной из самых почитаемых святынь православной церкви. 400 лет чудотворная икона находится в Почаеве (Тернопольская область) в Почаевской лавре. По преданию ее создали в Болгарии или Византии. К образу обращаются, когда хотят избавиться от неизлечимых болезней.
Что нельзя делать 5 августа:
- ссориться и унывать;
- жадничать;
- лениться и долго спать.
Народные приметы и поверья:
- звездное небо — скоро будет дождь;
- вечером по земле стелется туман – к жаре;
- паук плетет паутину в сторону севера — ждите похолодания, полдня — еще будет жара;
- громко кричит сыч – к похолоданию.
День ангела празднуют:
Трофим, Андрей, Федор.
Родились в этот день:
1844 год — Илья Репин, художник-передвижник украинского происхождения;
1850 год — Ги де Мопассан, французский писатель;
1930 год – Нил Армстронг, американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну.
Также в этот день:
1884 год — закладывают первый камень в фундамент Статуи Свободы в Нью-Йорке;
1914 год — в Кливленде устанавливают первые в мире электрические светофоры;
1991 год — Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд, прыгнув с шестом на 6 м 10 см;
2022 год — основывают Награду Президента Украины "За оборону Украины".