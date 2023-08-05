5 августа 2023 года: Почаевской иконы Божией Матери — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ссориться и унывать, а также жадничать.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь празднует день Почаевской иконы Божией Матери. Она является одной из самых почитаемых святынь православной церкви. 400 лет чудотворная икона находится в Почаеве (Тернопольская область) в Почаевской лавре. По преданию ее создали в Болгарии или Византии. К образу обращаются, когда хотят избавиться от неизлечимых болезней.

Что нельзя делать 5 августа:

ссориться и унывать;

жадничать;

лениться и долго спать.

Народные приметы и поверья:

звездное небо — скоро будет дождь;

вечером по земле стелется туман – к жаре;

паук плетет паутину в сторону севера — ждите похолодания, полдня — еще будет жара;

громко кричит сыч – к похолоданию.

День ангела празднуют:

Трофим, Андрей, Федор.

Родились в этот день:

1844 год — Илья Репин, художник-передвижник украинского происхождения;

1850 год — Ги де Мопассан, французский писатель;

1930 год – Нил Армстронг, американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну.

Также в этот день:

1884 год — закладывают первый камень в фундамент Статуи Свободы в Нью-Йорке;

1914 год — в Кливленде устанавливают первые в мире электрические светофоры;

1991 год — Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд, прыгнув с шестом на 6 м 10 см;

2022 год — основывают Награду Президента Украины "За оборону Украины".