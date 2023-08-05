5 серпня 2023 року: Почаївської ікони Божої Матері — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна сваритися і сумувати, а також скупитися.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква святкує день Почаївської ікони Божої Матері. Вона є однією з найбільш шанованих святинь православної церкви. 400 років чудотворна ікона перебуває в Почаєві (Тернопільська область) у Почаївській лаврі. За переказами її створили в Болгарії або Візантії. До образу звертаються, коли хочуть позбутися невиліковних хвороб.

Що не можна робити 5 серпня:

сваритися і сумувати;

жадібничати;

лінуватися і довго спати.

Народні прикмети та повір'я:

зоряне небо — скоро буде дощ;

увечері по землі стелиться туман — до спеки;

павук плете павутину в бік півночі — чекайте похолодання, півдня — ще буде спека;

голосно кричить сич — до похолодання.

День ангела святкують:

Трохим, Андрій, Федір.

Народилися в цей день:

1844 рік — Ілля Рєпін, художник-передвижник українського походження;

1850 рік — Гі де Мопассан, французький письменник;

1930 рік — Ніл Армстронг, американський астронавт, перша людина, яка ступила на Місяць.

Також цього дня:

1884 рік — закладають перший камінь у фундамент Статуї Свободи в Нью-Йорку;

1914 рік — у Клівленді встановлюють перші у світі електричні світлофори;

1991 рік — Сергій Бубка встановлює світовий рекорд, стрибнувши з жердиною на 6 м 10 см;

2022 рік — засновують Нагороду Президента України "За оборону України".