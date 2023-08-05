Милла Йовович вышла в свет с 15-летней дочерью (фото)

Юная Эвер абсолютная копия звездной матери.

47-летняя американская актриса Милла Йовович и ее 15-летняя дочь Эвер Габо Андерсон были замечены в продуктовом магазине в Малибу. Об этом пишет Daily Mail.

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Дуэт матери и дочери выбрал повседневные наряды, чтобы отправиться за покупками в продуктовый магазин Ralph’s.

Звезда "Пятого элемента" была одета в светло-серую футболку и джинсовые шорты, дополнив ансамбль черными шлепанцами. Юная звезда приключенческого фильма "Питер Пэн и Венди" была в синей майке, которую она сочетала с короткими джинсовыми шортами и черно-белыми кроссовками Adidas.

У них были улыбки на лицах, когда они несли свои продукты в машину.

Милла делит Эвер и других своих дочерей — 8-летнюю Дашиэль Эдан и 3-летнюю Осиан Ларк Эллиот — со своим мужем, режиссером Полом У. А. Андерсоном. Милла и Андерсон познакомились в 2002 году.

Эвер – продолжательница актерской династии, поскольку ее бабушка и мама – известные актрисы. В свои 15 лет у девушки уже есть определенный багаж ролей. В 2016 году она сыграла в финальной части "Обители зла", режиссером которой был ее отец, а главную роль исполнила Милла Йовович. Эвер также воплотила образ младшей версии Наташи Романофф в фильме Marvel Cinematic Universe 2021 года "Черная вдова". Роль Венди стала первой главной в карьере девушки. Кроме того, она была моделью для рекламных кампаний Miu Miu и является амбассадором бренда модного дома.

Ранее Фокус писал, что 15-летняя Эвер Габо Андерсон появилась в модном журнале.