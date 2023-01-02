Модель, аткриса, полиглот: 15-летняя дочь Миллы Йовович появилась в модном журнале

Девушка призналась, что в будущем планирует получить серьезную профессию, но при этом не собирается завязывать со съемками в кино.

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15-летняя дочь голливудской актрисы Миллы Йовович и ее супруга, продюсера и сценариста Пола Андерсона, Эвер Андерсон, появилась на обложке и страницах первого номера MINI V Magazine, нового проекта V Magazine для молодежи.

Девушка примерила стильные и яркие наряды для юных и уверенных в себе подростков от Miu Miu, Ninamounah, Martan, Claire's, Céline, Stella McCartney и Benetton, а на ее лице красовалась надпись EVER.

В большом интервью журналу девушка, которая очень уверенно держится перед камерой, рассказала о съемках в фильме "Питер Пэн и Венди", где сыграла главную роль, а также о своей семье, творческом пути и многом другом.

Впервые в кино Эвер дебютировала в роли юной Алисии Маркус в боевике "Обитель зла: Последняя глава", снятом ее отцом, а главную героиню воплотила на экране мать девочки. Затем девушка появилась в картине Marvel "Черная вдова" 2021 года в роли юной Наташи Ростовой.

По словам Эвер, в детстве она много путешествовала, и это было связано с работой ее родителей. Она месяцами жила в разных странах, знакомясь с их бытом и культурой.

Дома Эвер разговаривала на английском и русском, а затем увлеклась французским, сейчас добавила к нему изучение японского.

"У меня всегда был слух к языкам, и изучение других культур – это то, чем я увлечена. Поскольку я работала с Miu Miu и влюбилась в миссис Прада и во всех женщин, которые с ней работают, итальянский – следующий язык, который я хочу выучить. Это сделало бы меня счастливой!" – говорит девушка.

Юная знаменитость признается, что когда перешла в старшую школу, ей стало труднее совмещать учебу и съемки. Например, она начала отставать по химии, поэтому выделила несколько дополнительных часов на выходных, чтобы подтянуть предмет.

Мисс Андерсон признается, что всегда мечтала об актерской карьере:

"Как только я поняла, что ролевые игры с моими куклами на самом деле могут стать своего рода профессией, я поняла, что актерство для меня. Моя бедная мама была в ужасе, когда я спросила ее, когда мне было пять лет, могу ли я пройти прослушивание в кино. Но она использовала мой интерес к актерскому мастерству, чтобы побудить меня читать, и это то, что я так люблю".

Однако в будущем ей хочется изучать международное право или литературу в университете.

"Я не могу представить, чтобы я не продолжала работать, но я также понимаю, что в жизни нет никаких гарантий, поэтому мне нужно иметь что-то еще, на что можно опереться. Я заинтересована в изучении языков, поэтому, возможно, работа, которая может использовать эти навыки, – это то, чем я могла бы заняться", – подчеркнула дочь актрисы.

Напомним, дочь Миллы Йовович появилась на публике совершенно одна в 13 лет.