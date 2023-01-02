Модель, акторка, поліглотка: 15-річна дочка Мілли Йовович з'явилася в модному журналі

Дівчина зізналася, що в майбутньому планує здобути серйозну професію, але водночас не збирається зав'язувати зі зйомками в кіно.

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15-річна дочка голлівудської акторки Мілли Йовович і її чоловіка, продюсера та сценариста Пола Андерсона, Евер Андерсон, з'явилася на обкладинці та сторінках першого номера MINI V Magazine, нового проєкту V Magazine для молоді.

Дівчина приміряла стильні та яскраві вбрання для юних і впевнених у собі підлітків від Miu Miu, Ninamounah, Martan, Claire's, Céline, Stella McCartney та Benetton, а на її обличчі красувався напис EVER.

У великому інтерв'ю журналу дівчина, яка дуже впевнено тримається перед камерою, розповіла про зйомки у фільмі "Пітер Пен і Венді", де зіграла головну роль, а також про свою родину, творчий шлях і багато іншого.

Уперше в кіно Евер дебютувала в ролі юної Алісії Маркус у бойовику "Оселя зла: Фінальна битва", знятому її батьком, а головну героїню втілила на екрані мати дівчинки. Потім дівчина з'явилася в стрічці Marvel "Чорна вдова" 2021 року в ролі юної Наташі Романової.

За словами Евер, у дитинстві вона багато подорожувала, і це було пов'язано з роботою її батьків. Вона місяцями жила в різних країнах, знайомлячись із їхнім побутом і культурою.

Удома Евер розмовляла англійською та російською, а потім захопилася французькою, зараз додала до неї вивчення японської.

"У мене завжди був слух до мов, і вивчення інших культур — це те, чим я захоплена. Оскільки я працювала з Miu Miu і закохалася в місіс Прада й у всіх жінок, які з нею працюють, італійська — наступна мова, яку я хочу вивчити. Це зробило б мене щасливою!" — каже дівчина.

Юна знаменитість зізнається, що коли перейшла до старшої школи, їй стало важче поєднувати навчання та зйомки. Наприклад, вона почала відставати з хімії, тому виділила кілька додаткових годин на вихідних, щоб підтягнути предмет.

Міс Андерсон зізнається, що завжди мріяла про акторську кар'єру:

"Як тільки я зрозуміла, що рольові ігри з моїми ляльками насправді можуть стати своєрідною професією, я зрозуміла, що акторство для мене. Моя бідна мама була нажахана, коли я запитала її, коли мені було п'ять років, чи можу я пройти прослуховування в кіно. Але вона використала мій інтерес до акторської майстерності, щоб спонукати мене читати, і це те, що я так люблю".

Однак у майбутньому їй хочеться вивчати міжнародне право чи літературу в університеті.

"Я не можу уявити, щоб я не продовжувала працювати, але я також розумію, що в житті немає жодних гарантій, тому мені потрібно мати щось ще, на що можна спертися. Я зацікавлена у вивченні мов, тому, можливо, робота, яка може використати ці навички, — це те, чим я могла б зайнятися”, — наголосила донька акторки.

Нагадаємо, донька Мілли Йовович з'явилася на публіці одна в 13 років.