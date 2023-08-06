6 августа 2023 года: мучеников Бориса и Глеба — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя работать в поле и ругаться.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Они были младшими сыновьями князя Владимира и воспитывались в христианском благочестии. Во время братской междоусобицы они были убиты своим старшим братом Святополком.
Что нельзя делать 6 августа:
- работать в поле;
- ругаться;
- точить ножи.
Народные приметы и поверья:
- чайки часто садятся на воду – ждите дождь;
- утренний дождь — к ясному дню;
- роса долго не высыхает – буде гроза.
День ангела празднуют:
Глеб, Давид, Анатолий, Кристина.
Родились в этот день:
1928 год — Энди Уорхол, американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель.
Также в этот день:
1914 год — во Львове создают легион Украинских сечевых стрелков, который становится первым украинским национальным боевым подразделением после битвы под Полтавой в июне 1709 г.;
1926 год — 19-летняя Гертруда Эдерле становится первой женщиной, переплывающей Ла-Манш;
1932 год – открывается первый Венецианский кинофестиваль;
1945 год — американский бомбардировщик "Энола Гей" сбрасывает атомную бомбу на японский город Хиросима.