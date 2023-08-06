6 августа 2023 года: мучеников Бориса и Глеба — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя работать в поле и ругаться.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Они были младшими сыновьями князя Владимира и воспитывались в христианском благочестии. Во время братской междоусобицы они были убиты своим старшим братом Святополком.

Что нельзя делать 6 августа:

работать в поле;

ругаться;

точить ножи.

Народные приметы и поверья:

чайки часто садятся на воду – ждите дождь;

утренний дождь — к ясному дню;

роса долго не высыхает – буде гроза.

День ангела празднуют:

Глеб, Давид, Анатолий, Кристина.

Родились в этот день:

1928 год — Энди Уорхол, американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель.

Также в этот день:

1914 год — во Львове создают легион Украинских сечевых стрелков, который становится первым украинским национальным боевым подразделением после битвы под Полтавой в июне 1709 г.;

1926 год — 19-летняя Гертруда Эдерле становится первой женщиной, переплывающей Ла-Манш;

1932 год – открывается первый Венецианский кинофестиваль;

1945 год — американский бомбардировщик "Энола Гей" сбрасывает атомную бомбу на японский город Хиросима.