6 серпня 2023 року: мучеників Бориса і Гліба — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна працювати в полі та лаятися.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба. Вони були молодшими синами князя Володимира і виховувалися в християнському благочесті. Під час братської міжусобиці їх убив їхній старший брат Святополк.
Що не можна робити 6 серпня:
- працювати в полі;
- лаятися;
- гострити ножі.
Народні прикмети та повір'я:
- чайки часто сідають на воду — чекайте дощу;
- ранковий дощ — до ясного дня;
- роса довго не висихає — буде гроза.
День ангела святкують:
Гліб, Давид, Анатолій, Христина.
Народилися в цей день:
1928 рік — Енді Воргол, американський художник, продюсер, дизайнер, письменник, видавець.
Також цього дня:
1914 рік — у Львові створюють легіон Українських січових стрільців, який стає першим українським національним бойовим підрозділом після битви під Полтавою в червні 1709 р.;
1926 рік — 19-річна Гертруда Едерле стає першою жінкою, яка перепливає Ла-Манш;
1932 рік — відкривається перший Венеціанський кінофестиваль;
1945 рік — американський бомбардувальник "Енола Гей" скидає атомну бомбу на японське місто Хіросіма.