Андре Тан назвал пять вещей, которые старят любую женщину

Привычные и удобные вещи иногда могут оказать модницам медвежью услугу. К счастью, им есть очень стильная альтернатива.

Правильно подобранные вещи могут не только задать настроение на весь день и продемонстрировать ваши стиль и чувство вкуса, но и сделать вас моложе. Соответственно, есть в гардеробе одежда, которая имеет прямо противоположный эффект и добавляет даже юной девушке несколько лишних лет из-за устаревших и неактуальных, старомодных вещей. Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал вещи, которые лучше не носить, чтобы не выглядеть старше своего возраста. Если у вас они есть, проведите ревизию гардероба и избавьтесь от них.

Блузки с обилием деталей и принтов

Блузки "летучая мышь", с воланами, кружевами, неуместными вырезами, ярким и кричащим принтом в розочки явно не подходят стильной женщине. Вместо них лучше купить несколько классических рубашек, которые одинаково удачно сочетаются с брюками, юбками, джинсами.

Пришитые баски-юбки

Юбка-карандаш с баской, еще и под плотные колготки – моветон. Лучше обзаведитесь легкими свободными юбками из натуральных тканей, которые выглядят элегантно и приятны к телу.

Облегающие джинсы

Джинсы скинни – вещь, которую, несмотря на модные тенденции, по-прежнему любят очень многие девушки и женщины. Тан согласен, что есть хорошие и удачные модели, однако советует категорически забыть о джинсах с потертостями и дырками на коленях.

"Базовые Moms или прямые джинсы и брюки гораздо удобнее и актуальнее!", – уверяет гуру моды.

Футболки с крикливыми рисунками

Футболки с большими яркими рисунками, вроде котиков, львов, корон и прочей "красоты" немедленно спрячьте подальше.

"Оставьте эти любимые одежды для дома, если так их любите. Базовые футболки, элегантные принты или маленькие рисунки – только так", – подчеркнул Тан.

Трикотажные кофты

Трикотажные кофты многие считают удобными и практичными, однако у Андре на это свой взгляд.

"Все эти ваши несчастные роковухи, футболочки в греческих мотивах и синтетические футболки с рукавчиком — выбрасываем. Чего глаза не видит, того сердцу не жалко, как говорится", – категоричен он. Их можно заменить более стильными вещами.

Ранее дизайнер называл вещи, которые никогда не выйдут из моды, а также рекомендовал одежду, которая, несмотря на скромный вид, поможет выглядеть стильно и дорого.

Напомним, Фокус писал, какие сумки советует покупать на лето Андре Тан.