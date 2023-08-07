Эмили Блант рассказала, какую культовую роль в фильмах Marvel могла получить

В 2023 году звезда экрана сыграла жену отца атомной бомбы Роберта Оппенгеймера.

40-летняя английская актриса Эмили Блант рассказала, какую роль в фильмах Marvel могла получить. Звезда экрана поделилась откровениями в подкасте Happy Sad Confused.

Жена Джона Красински призналась, что ей изначально предлагали роль Черной Вдовы в кинематографической вселенной Marvel, персонажа, которого прославила Скарлетт Йоханссон.

Британская актриса отметила, что потеряла шанс сыграть супершпиона, однако в итоге "лучшая девушка получила [роль]".

Эмили не смогла принять предложение из-за договорных обязательств сыграть главную роль в фильме "Путешествия Гулливера" 2010 года.

Эмили Блант

Знаменитость, сыгравшая в фильме "Оппенгеймер" жену отца атомной бомбы, также обратилась к слухам о нескольких других ролях в MCU, которые ей якобы предлагали.

Скарлетт сыграла роль Черной Вдовы в фильмах "Железный человек 2" 2010 года, "Мстители" 2012 года, "Капитан Америка: Зимний солдат" 2014 года, "Мстители: Эра Альтрона" 2015 года, "Капитан Америка: Гражданская война" 2016 года, "Мстители: Война бесконечности" 2018 года.

Скарлетт Йоханссон

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Считается, что актриса заработала колоссальные 80 миллионов долларов за свою роль во франшизе Marvel.

Напомним, Эмили Блант и Мэтт Дэймон рассказали, что особенного в глазах Киллиана Мерфи.

Также Фокус писал об обращении Эмили Блант и Мэтта Дэймона к актерам "Барби".