Канье Уэст вывел жену в люди в прозрачном комбинезоне без белья

Граждане консервативной католической Италии возмущены образами Бьянки, считая, что такая одежда оскорбляет их страну.

Американский рэпер Канье Уэст вместе со своей 28-летней женой Бьянкой Цензори отправился на отдых в Италию, и буквально за несколько дней пара наделала шума в консервативной стране, поскольку возлюбленная музыканта, известная своими эпатажными образами, превзошла саму себя, пишет The Sun.

Так, на прогулке в Тоскане Канье был одет в черную куртку без рубашки и подходящие брюки. Образ завершали черная сумка через плечо. А вот его жена выглядела куда откровенней. Она надела прозрачный комбинезон кремового цвета, под которым не было бюстгальтера, поэтому все желающие могли рассмотреть голую грудь девушки. Бьянка также надела капроновые колготки, белые туфли на каблуке, а на голове у нее красовался убор, похожий на чулки, завязанные, как бандана.

В другой раз она появилась на улице в бикини, которое едва скрывало соски на ее большой груди, и черных леггинсах, оставив обувь дома.

Во время визита во Флоренцию Бьянка была замечена в ресторане с Канье в прозрачном сетчатом топе, открывавшем ее обнаженную грудь, в сочетании с макси-юбкой с заниженной талией и босиком.

Подобные модные выходы австралийки немало возмутили итальянцев, пишет Daily Mail. Они раскритиковали жену Уэста, заявив, что своей одеждой она демонстрирует "крайнее неуважение" к их стране, появляясь на улице "практически голой".

В соцсетях итальянцы назвали одежду Цензори "вульгарными" и "бесклассовыми".

"Нам не нужен этот мусор в Италии", "Планируя поездку в Италию, я несколько раз читал, что итальянцы очень модны и довольно консервативны в выборе одежды. Интересно, что они думают об этом эксгибиционисте?", "Классических итальянцев это точно не впечатлит. Какой полный беспорядок!", "Итальянцы будут в ужасе", "Это сексуально дома между взрослыми, но дрянно на публике", "Кто-то забыл сказать бывшему "преподобному" Канье, что они живут в консервативной католической стране, а не в Майами или Нью-Йорке…", "Абсолютно неуважительный и ужасный наряд. Меня не волнует, что он ее одевает, она не должна этого допускать. Я думал, что Италия — одна из многих европейских стран, в которых вас могут привлечь к ответственности за то, что вы не носите соответствующую одежду", "Чрезвычайно неуважительно по отношению к другим людям, выходить на улицу практически голым", – пишут в соцсетях как сами итальянцы, так и пользователи из других стран.

Канье и Бьянка поженились на частной церемонии в Беверли-Хиллз в январе этого года, примерно через два месяца после развода рэпера с Ким Кардашьян. Пара долгое время скрывала свой роман.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст отреагировал на новые отношения своей бывшей жены.