Дочь Эминема спровоцировала слухи о проблемах с бойфрендом

В начале 2023 года стало известно, что Хейли Джейд и Эван Макклинток планируют пожениться.

Дочь Эминема Хейли Джейд держалась на расстоянии от своего жениха во время недавней вечеринки. Об этом пишет Page Six.

27-летняя наследница американского рэпера, которая объявила о помолвке с Эваном Макклинтоком в феврале 2023 года, посетила выступление Metro Boomin. Однако инсайдер рассказывает изданию, что помолвленная пара держалась на расстоянии друг от друга.

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"Хейли прибыла со своим женихом и пятью или шестью друзьями до того, как на сцену вышел Metro Boomin", — рассказывает источник.

"Она сидела между двумя своими подружками, а Эван стоял с другой стороны стола в VIP-секции клуба".

Хейли Джейд и Эван Макклинток Фото: Instagram hailiejade

Хотя звездная пара, возможно, проводила время со своими друзьями, инсайдер отмечает, что "казалось странным", что они лишь обменялись "несколькими словами друг с другом" в течение нескольких часов.

"Кажется, у нее было не очень приподнятое настроение", — добавляет очевидец.

Ранее 27-летний Макклинток рассказал, что получил благословение Эминема жениться на его наследнице, которую он воспитывал вместе с бывшей женой Ким Скотт.

Хейли Джейд и Эван Макклинток Фото: Instagram hailiejade

Напомним, Хейли Джейд выходит замуж за своего давнего бойфренда.

Также Фокус писал о вечеринке в честь помолвки единственной дочери Эминема.