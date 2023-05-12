Дочь Эминема показала вечеринку в честь своей помолвки (видео)

Хейли Джейд рассказала фанатам о своей роскошной помолвке с женихом Эваном МакКлинтоком.

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27-летняя Хейли Джейд, единственная родная дочь знаменитого рэпера Эминема, которому недавно исполнилось 50 лет, показала своим поклонникам, как прошла роскошная вечеринка в честь помолвки с Эваном МакКлинтоком. Об этом пишет Daily Mail.

Известная бьюти-блогер опубликовала в Instagram романтическое слайд-шоу, показав радостное событие.

Вечеринка пары на крыше состоялась 29 апреля в Детройте — через два месяца после того, как МакКлинток сделал девушке предложение.

Хейли Джейд и Эван МакКлинток Фото: Instagram hailiejade

На снимках видно, что в этот особенный день пара надела два разных комплекта одежды, сочетая черный и белый цвета.

Хейли Джейд и Эван МакКлинток Фото: Instagram hailiejade Хейли Джейд и Эван МакКлинток Фото: Instagram hailiejade

Пара объявила о помолвке в феврале, когда Хейли показала свое обручальное кольцо с бриллиантом в Instagram.

"Репортаж о выходных… 2.4.23 я люблю тебя, @evanmcclintock11", — написала дочь Эминема в подписи.

Хейли Джейд и Эван МакКлинток Фото: Instagram hailiejade

Пара состоит в отношениях с 2016 года, а познакомились они во время учебы в Мичиганском университете. Эван является руководителем компании по управлению расследованиями в Мичигане.

Сам Эминем неоднократно говорил, что очень гордится своей дочерью и доволен тем, что она не вышла замуж сразу после школы, а посвятила время учебе. Ведь ее мать, Кимберли Энн Скотт, с которой он был вместе со школы, рано забеременела и бросила учебу.

Хейли – единственный родной ребенок рэпера.

Напомним, недавно стало известно, что "Восьмая миля", фильм Эминема станет сериалом. Создавать его поможет рэпер 50 Cent, чье настоящее имя Кертис Джексон.

Также Фокус писал, что Лайонел Ричи выдал замуж свою младшую дочь Софию.