Дочка Емінема показала вечірку на честь своїх заручин (відео)

Хейлі Джейд розповіла фанатам про свої розкішні заручини з нареченим Еваном МакКлінтоком.

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27-річна Хейлі Джейд, єдина рідна дочка знаменитого репера Емінема, якому нещодавно виповнилося 50 років, показала своїм шанувальникам, як пройшла розкішна вечірка на честь заручин із Еваном МакКлінтоком. Про це пише Daily Mail.

Відома б'юті-блогерка опублікувала в Instagram романтичне слайд-шоу, показавши радісну подію.

Вечірка пари на даху відбулася 29 квітня в Детройті — через два місяці після того, як МакКлінток зробив дівчині пропозицію.

Хейлі Джейд та Еван МакКлінток Фото: Instagram hailiejade

На знімках видно, що цього особливого дня пара одягла два різні комплекти одягу, поєднуючи чорний і білий кольори.

Хейлі Джейд та Еван МакКлінток Фото: Instagram hailiejade Хейлі Джейд та Еван МакКлінток Фото: Instagram hailiejade

Пара оголосила про заручини у лютому, коли Хейлі показала свою обручку з діамантом в Instagram.

"Репортаж про вихідні... 2.4.23 я люблю тебе, @evanmcclintock11", — написала дочка Емінема у підписі.

Хейлі Джейд та Еван МакКлінток Фото: Instagram hailiejade

Пара у стосунках з 2016 року, а познайомилися вони під час навчання у університеті Мічигану. Еван є керівником компанії з управління розслідуваннями у Мічигані.

Сам Емінем неодноразово говорив, що дуже пишається своєю дочкою і задоволений тим, що вона не одружилася відразу після школи, а присвятила час навчанню. Адже її мати Кімберлі Енн Скотт, з якою він був разом зі школи, рано завагітніла і покинула навчання.

Хейлі – єдина рідна дитина репера.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що "Восьма миля" фільм Емінема стане серіалом. Створювати його допоможе репер 50 Cent, чиє справжнє ім'я Кертіс Джексон.

Також Фокус писав, що Лайонел Річі видав заміж свою молодшу дочку Софію.