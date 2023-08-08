8 августа 2023 года: Ермолаев день — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя одалживать кому-то свои инструменты и сквернословить.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников Ермолая, Ермократа и Ермиппа. Они были священниками в Никодимии во времена, когда христиане подвергались жестоким гонениям со стороны языческих правителей, и погибли за веру в Бога. В народе этот день называют Ермолаев.
Что нельзя делать 8 августа:
- одалживать кому-то свои инструменты;
- заниматься рукоделием;
- сквернословить.
Народные приметы и поверья:
- мухи сильно кусаются — к дождю;
- багряный закат — дожди затянутся надолго;
- липа пожелтела — осень наступит рано;
- слышно кукушку — осень будет теплая и поздняя.
День ангела празднуют:
Моисей, Федор, Сергей, Прасковья.
Родились в этот день:
1988 год — Принцесса Беатриса Йоркская, член королевской семьи Великобритании, дочь Эндрю, герцога Йоркского, младшего брата короля Карла III.
Также в этот день:
1899 год — американец А. Маршалл получил патент на холодильник;
1949 год — в Страсбурге состоялась первая сессия Совета Европы;
2000 год – ученые официально объявили о начале опытов по клонированию человека;
2004 год — введен в действие второй энергоблок Хмельницкой АЭС;
2012 год — президент Украины Виктор Янукович подписал антиукраинский Закон о языках Колесниченко-Кивалова.