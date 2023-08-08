8 августа 2023 года: Ермолаев день — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя одалживать кому-то свои инструменты и сквернословить.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников Ермолая, Ермократа и Ермиппа. Они были священниками в Никодимии во времена, когда христиане подвергались жестоким гонениям со стороны языческих правителей, и погибли за веру в Бога. В народе этот день называют Ермолаев.

Что нельзя делать 8 августа:

одалживать кому-то свои инструменты;

заниматься рукоделием;

сквернословить.

Народные приметы и поверья:

мухи сильно кусаются — к дождю;

багряный закат — дожди затянутся надолго;

липа пожелтела — осень наступит рано;

слышно кукушку — осень будет теплая и поздняя.

День ангела празднуют:

Моисей, Федор, Сергей, Прасковья.

Родились в этот день:

1988 год — Принцесса Беатриса Йоркская, член королевской семьи Великобритании, дочь Эндрю, герцога Йоркского, младшего брата короля Карла III.

Также в этот день:

1899 год — американец А. Маршалл получил патент на холодильник;

1949 год — в Страсбурге состоялась первая сессия Совета Европы;

2000 год – ученые официально объявили о начале опытов по клонированию человека;

2004 год — введен в действие второй энергоблок Хмельницкой АЭС;

2012 год — президент Украины Виктор Янукович подписал антиукраинский Закон о языках Колесниченко-Кивалова.