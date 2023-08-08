8 серпня 2023 року: Єрмолаєв день — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна позичати комусь свої інструменти та лихословити.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Єрмолая, Єрмократа та Єрміппа. Вони були священниками в Нікодимії за часів, коли християни зазнавали жорстоких гонінь з боку язичницьких правителів, і загинули за віру в Бога. У народі цей день називають Єрмолаїв.

Що не можна робити 8 серпня:

позичати комусь свої інструменти;

займатися рукоділлям;

лихословити.

Народні прикмети та повір'я:

мухи сильно кусаються — до дощу;

багряний захід сонця — дощі затягнуться надовго;

липа пожовкла — осінь настане рано;

чути зозулю — осінь буде тепла і пізня.

День ангела святкують:

Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія.

Народилися в цей день:

1988 рік — Принцеса Беатріса Йоркська, член королівської сім'ї Великої Британії, дочка Ендрю, герцога Йоркського, молодшого брата короля Карла III.

Також цього дня:

1899 рік — американець А. Маршалл отримав патент на холодильник;

1949 рік — у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи;

2000 рік — вчені офіційно оголосили про початок дослідів із клонування людини;

2004 рік — введено в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС;

2012 рік — президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова.