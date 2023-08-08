8 серпня 2023 року: Єрмолаєв день — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна позичати комусь свої інструменти та лихословити.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Єрмолая, Єрмократа та Єрміппа. Вони були священниками в Нікодимії за часів, коли християни зазнавали жорстоких гонінь з боку язичницьких правителів, і загинули за віру в Бога. У народі цей день називають Єрмолаїв.
Що не можна робити 8 серпня:
- позичати комусь свої інструменти;
- займатися рукоділлям;
- лихословити.
Народні прикмети та повір'я:
- мухи сильно кусаються — до дощу;
- багряний захід сонця — дощі затягнуться надовго;
- липа пожовкла — осінь настане рано;
- чути зозулю — осінь буде тепла і пізня.
День ангела святкують:
Мойсей, Федір, Сергій, Парасковія.
Народилися в цей день:
1988 рік — Принцеса Беатріса Йоркська, член королівської сім'ї Великої Британії, дочка Ендрю, герцога Йоркського, молодшого брата короля Карла III.
Також цього дня:
1899 рік — американець А. Маршалл отримав патент на холодильник;
1949 рік — у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи;
2000 рік — вчені офіційно оголосили про початок дослідів із клонування людини;
2004 рік — введено в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС;
2012 рік — президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова.