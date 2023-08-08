Впрочем, актер отрицает обвинения в сексуальных домогательствах, скандал вокруг которых разгорелся в конце 2021 года.

68-летний американский актер Крис Нот признался, что изменял своей жене. Об этом пишет USA Today.

В новом интервью звезда "Секса в большом городе" признался, что изменял своей жене Таре Уилсон, но продолжает отрицать обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против него в конце 2021 года.

"Я изменял своей жене, и это разрушительно для нее, и это не очень красивая картина", — сказал Нот, который продолжает отрицать обвинения в изнасилованиях.

Несколько женщин выступили, чтобы обвинить актера в домогательствах в декабре 2021 года, через несколько дней после премьеры сиквела "Секса в большом городе".

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Тара Уилсон и Крис Нот Фото: Getty Images

Нот, сыгравший мистера Бига в культовом сериале, в 2021 году отрицал обвинения как "категорически ложные" и назвал инциденты согласными. Никаких уголовных дел не возбуждено.

"Вы никому не причиняете вреда. Знаете, об этом никто не узнает, а секс приносит только удовольствие. И вдруг многие люди хотят заниматься с тобой сексом. Это как: "Ну, я больше не получу такого шанса".

Нот признал, что может столкнуться с гражданскими исками, назвав это "поездом денег для многих людей".

Крис Нот Фото: chrisnothofficial/Instagram

Крис Нот воспитывает двух сыновей, Ориона, 15, и Китса, 3, с Тарой Уилсон, 41. Пара поженилась в 2012 году.

Напомним, Крис Нот потерял около 12 миллионов долларов на фоне скандала с изнасилованиями.

Также Фокус писал о первом появлении Криса Нота на публике после обвинений в домогательствах.