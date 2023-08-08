Ежедневный уход: 5 правил ухода за жирной и комбинированной кожей

Здоровье вашей кожи зависит от ежедневного правильно подобранного ухода. Как ухаживать за жирной и комбинированной кожей, чтобы она была здоровой и сияющей?

Здоровая и сияющая кожа — это не только наличие хороших генов. Ваш образ жизни и ежедневный уход за кожей оказывают решающее влияние на ее внешний вид. К слову, мало купить дорогие средства, важно знать тип своей кожи, чтобы подобрать правильный уход. Об этом пишет Stylecraze.

Как определить свой тип кожи

Фото: Andrea Piacquadio / Pexels

Перед тем, как приступить к уходу, важно определить свой тип кожи. Если вы не уверены в своем, вот простой способ определить его:

Нормальная кожа. Сбалансированный тип кожи, она не слишком жирная и не слишком сухая, а также не слишком чувствительна к любым внешним раздражителям.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Жирная кожа. Если ваша Т-зона блестящая и жирная, возможно, у вас жирная кожа. Жирная кожа, как правило, имеет большие сальные железы, которые в избытке производят кожное сало. Такая кожа склонна к акне.

Сухая кожа. Если ваша кожа стянута и зудит, особенно после умывания, у вас сухая кожа. Этот тип кожи склонен к преждевременному старению.

Комбинированная кожа. Если у вас Т-зона жирная, а щеки и остальная часть лица сухие, у вас комбинированная кожа.

Чувствительная кожа. Если кожа реагирует на какой-либо продукт и легко раздражается (особенно после пребывания на солнце), у вас чувствительная кожа.

Каким бы ни был тип кожи, очищение, тонизирование и увлажнение являются важнейшими процедурами по уходу за кожей.

Процедура ухода за жирной кожей

Фото: Getty Images

Жирная кожа имеет гиперактивные железы, которые производят избыток кожного сала. Цель процедуры ухода за кожей должна состоять в том, чтобы свести к минимуму кожное сало и поддерживать нормальный уровень увлажнения.

Утренние процедуры

Очищение. Если у вас жирная кожа, важно иметь качественное очищающее средство для умывания лица. Вы также можете поискать безмасляные очищающие гели или пенки. Отдавайте предпочтение продуктам без сульфатов, так как они контролируют жирность и снижают риск пересушивания кожи.

Отшелушивание. В зависимости от уровня толерантности кожи вы можете использовать мягкие эксфолианты на основе AHA два или три раза в неделю. Если вы предпочитаете скрабы, используйте мягкое средство раз в неделю, чтобы избавиться от угрей, белых точек и закупоренных пор. Тем не менее, избегайте использования скрабов из грецких орехов для отшелушивания кожи, особенно если у вас активные прыщи, так как они могут быть достаточно агрессивны для вашего типа кожи.

Фото: Getty Images

Тонизирование. Тоник без спирта с такими ингредиентами, как натрий PCA, гамамелис или герань, — это то, что нужно для жирной кожи. Эти вяжущие ингредиенты помогают очистить кожу и сузить поры, не повреждая и не обезвоживая кожу.

Увлажнение. Вопреки распространенному мнению, увлажнение имеет решающее значение даже для жирной кожи. Обезвоженная кожа может вызвать перегрузку сальных желез, усугубив проблему.

Ищите безмасляные увлажняющие средства. Некомедогенные гели и лосьоны на водной основе являются хорошим вариантом для жирной кожи. Эти продукты легкие, сохраняют кожу увлажненной и придают ей матовый оттенок. Если у вас очень жирная кожа, вы можете использовать качественный увлажняющий гель.

Солнцезащитный крем. Используйте матирующие солнцезащитные средства на основе геля. Продукты с оксидом цинка могут кардинально изменить ваш уход за кожей, они придают коже матовость, а также предотвращают появление прыщей.

Вечерние процедуры

Фото: Freepik

Очищение. Используйте то же очищающее средство, которым вы пользуетесь утром.

Тонизирование. Нанесите на лицо тот же тоник, который вы используете для утреннего ухода.

Сыворотка (AHA/BHA). Жирная кожа обычно имеет расширенные поры, а сыворотки с AHA/BHA помогают свести к минимуму появление пор. Если у вас склонная к акне кожа, ищите в продукте такие ингредиенты, как салициловая кислота.

Сыворотка (ретинол). Используйте любую сыворотку с ретинолом. Эта сыворотка полезна для жирной кожи, так как при постоянном использовании помогает свести к минимуму появление пор. Однако ретинол может подойти не всем. Поэтому перед использованием продуктов на основе ретинола проконсультируйтесь с дерматологом. Кроме того, если вы используете ретинол после продуктов AHA-BHA, подождите не менее 30 минут, прежде чем наносить продукты слоями.

Ночной крем. Вы можете использовать не содержащий масел и некомедогенный ночной крем на водной основе, чтобы зафиксировать все средства по уходу за кожей, которые вы нанесли. Увлажняющий крем на водной основе идеально подходит для жирной кожи, так как он очень легкий.

Дополнительные процедуры

Фото: Getty Images

Вы можете использовать масла для лица и маски из глины в качестве дополнительных средств для контроля кожного сала и сохранения здоровья кожи. Глиняные маски помогают впитать излишки кожного сала и сохранить чистоту кожи, а масла для лица обеспечивают дополнительное увлажнение.

Уход за комбинированной кожей

Комбинированная кожа местами жирная, местами сухая. Но это не значит, что вы должны следовать двум отдельным процедурам по уходу за кожей. Вместо этого нужно найти баланс.

Утренние процедуры

Очищение. Следуйте инструкциям для жирной кожи. Если это слишком сушит вашу кожу, переключитесь на очищающий лосьон, который не пенится.

Тонизирование. Используйте тональные средства, предназначенные для комбинированной кожи. Они специально разработаны для очищения кожи без сухости. Ищите такие ингредиенты, как салициловая кислота, гамамелис, зеленый чай и молочная кислота. Избегайте продуктов на основе алкоголя и ароматизаторов.

Фото: Freepik

Сыворотка. Увлажняющая сыворотка – лучший выбор для комбинированной кожи. Сыворотки обеспечивают дополнительную дозу увлажнения, предотвращают чувство стянутости и не вызывают ощущения тяжести. Выбирайте сыворотку, содержащую гиалуроновую кислоту. Сыворотки на основе витамина С также идеально подходят для комбинированной кожи, так как этот антиоксидант защищает ее от агрессивного воздействия окружающей среды.

Увлажнение. Хотя вам не нужно использовать безмасляный увлажняющий крем для комбинированной кожи, имейте в косметичке легкий матирующий увлажняющий крем, который будет контролировать жирность, сохраняя вашу кожу увлажненной.

Солнцезащитный крем. Солнцезащитный крем является обязательным для всех типов кожи. Выбирайте солнцезащитный крем с SPF 30 и рейтингом PA+, который обеспечивает матовое покрытие.

Вечерние процедуры

Фото: Getty Images

Очищение. Используйте то же очищающее средство, которым вы пользуетесь утром.

Тонизирование. Нанесите на лицо тот же тоник, который вы используете для утренней процедуры.

Сыворотка AHA/BHA. Выберите сыворотку AHA/BHA для вашей кожи. AHA очень мягко воздействует на кожу, а BHA (например, салициловая кислота) отшелушивает кожу и предотвращает появление прыщей.

Крем под глаза. Вы должны питать область под глазами. Если у вас есть какие-либо конкретные проблемы, такие как опухшие глаза и темные круги, выберите крем, который решает эти проблемы.

Увлажнение. Увлажняйте лицо тем же продуктом, которым вы пользуетесь утром.

Дополнительные процедуры

Как и при жирной коже, вы можете использовать маски на основе глины, но только на жирных участках. Вы также можете время от времени делать массаж с использованием масла для лица. Это сохраняет вашу кожу увлажненной, не вызывая чрезмерной жирности.

Напомним, косметолог рассказала, как выглядеть на миллион без дорогих салонных процедур.

Ранее Фокус писал о том, какие топ 10 эфирных масел помогут убрать морщины и отсрочить старение кожи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.