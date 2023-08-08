Джада Пинкетт-Смит показала новую прическу (фото)

Знаменитости несколько лет назад диагностировали алопецию.

51-летняя американская актриса Джада Пинкетт-Смит продемонстрировала новую прическу. Снимками звезда экрана делится в Instagram.

Жена Уилла Смита, которая несколько лет страдает от алопеции (выпадения волос), показала, как сумела отрастить их.

"Эти волосы ведут себя так, будто пытаются вернуться. До сих пор есть проблемные участки, но увидим", — написала американская знаменитость.

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Джада Пинкетт-Смит

Подписчики актрисы поддержали ее в комментариях к карусели фото "До, после".

"Невероятно красивая там и там", "Великолепно", "Красиво в любом случае", — пишут фолловеры Джады.

Уилл Смит и его возлюбленная поженились в 1997 году. Звездная пара воспитывает двух общих детей — сына Джейдена и дочь Уиллоу.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит Фото: Getty Images

На церемонии награждения кинопремией "Оскар" весной 2022 разгорелся скандал после того, как Уилл Смит вышел на сцену и дал пощечину ведущему Крису Року из-за шутки о "прическе" его жены. После этого актера исключили из Американской киноакадемии и разорвали ряд соглашений.

Напомним, Джада Пинкетт-Смит с дочкой полностью побрили головы летом 2021.

Также Фокус писал о конфликте вокруг драки Уилла Смита и Криса Рока на церемонии "Оскар-2022".