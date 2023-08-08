Сестра Сандры Буллок отреагировала на смерть ее бойфренда

Гесин Буллок-Прадо призвала фолловеров пожертвовать деньги для Ассоциации БАС и Массачусетской больницы общего профиля, которые занимаются изучением этой страшной болезни.

Американская актриса Сандра Буллок переживает смерть своего бойфренда, фотографа Брайана Рэндалла, который скончался в 57 лет после борьбы с боковым амиотрофическим склерозом, ее поддерживают друзья и родные. В частности, сестра звезды, Гесин Буллок-Прадо, почтила память покойного трогательным постом на своей странице в Instagram.

"Я убеждена, что Брай нашел лучшее место для рыбалки на небесах и уже забрасывает свою приманку в бурные реки, где водится лосось. БАС — жестокая болезнь, но есть некоторое утешение в том, что у него были лучшие опекуны в лице моей удивительной сестры и группы медсестер, которых она собрала, и которые помогали ей ухаживать за ним в их доме. Покойся с миром, Брайан", – написала женщина и призвала фолловеров вместо цветов пожертвовать деньги для Ассоциации БАС и Массачусетской больницы общего профиля.

Гесин опубликовала фото Брайана, где он смеется.

Новость о смерти Рэндалла для многих стала громом среди ясного неба, хотя близкие знали, что он три года боролся с БАС, дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, прежде чем скончаться 5 августа.

Сандра и Брайан были вместе восемь лет

По данным Ассоциации БАС, БАС, также известный как болезнь Лу Герига, представляет собой прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, характеризующееся безжалостным нападением на нервные клетки как головного, так и спинного мозга. Оно приводит к разрушительной потере мышечного контроля, которая со временем усиливается. БАС характеризуется прогрессирующим поражением двигательных нейронов, сопровождаемым параличом (парезом) конечностей и атрофией мышц. Смерть наступает от инфекций дыхательных путей или отказа дыхательной мускулатуры.

На данный момент лечения от этого заболевания нет.

Ранее Фокус писал, что Сандра Буллок недавно чуть не рассталась с Рэндаллом.