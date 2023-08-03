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Стиль жизни

Сандра Буллок на грани расставания со своим бойфрендом

Сандра Буллок, Сандра Буллок бойфренд, Сандра Буллок Брайан Рэндалл, расставание, охлаждение отношений
Фото: Getty Images | Сандра Буллок

Голливудская актриса и фотограф Брайан Рэндалл вместе с 2015 года.

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59-летняя американская актриса Сандра Буллок и фотограф Брайан Рэндалл на грани расставания. Об этом пишет Us Weekly.

Звезда "8 подруг Оушена" и 57-летний фотограф в 2022 году имели "период охлаждения", во время которого они жили отдельно, и теперь шансы на примирение являются "далекими", согласно источнику.

"Такое ощущение, что Сандра, возможно, надеется на какое-то чудо — что они все уладят после этого длительного периода охлаждения", — добавил инсайдер.

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Сандра Буллок и Брайан Рэндалл

С августа 2015 года оскароносная актриса, которая сейчас берет перерыв в актерской карьере, чтобы больше времени проводить с семьей, находится в романтических отношениях с профессиональным фотографом.

У пары нет общих детей, но у Буллок есть двое приемных детей — 13-летний сын Луи и 11-летняя дочь Лейла, а у Брайана есть взрослая дочь по имени Скайлар от предыдущих отношений.

В конце 2022 года сообщалось, что Брайан переехал из дома пары из-за оппозиции Сандры жениться. В феврале сообщалось, что Буллок и Рэндалл возобновили отношения после некоторого расставания.

Сандра Буллок Fullscreen
Сандра Буллок
Фото: Getty Images

Напомним, Сандра Буллок прогулялась по городу в объятиях своего агента.

Также Фокус писал о причине длительного отсутствия Сандры Буллок в публичном поле.