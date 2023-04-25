Сандра Буллок прогулялась в обнимку со своим агентом (фото)

Актриса встретилась со своим агентом в Нью-Йорке после того, как пообещала меньше работать, чтобы проводить время с детьми.

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58-летняя американская актриса Сандра была замечена на встрече со своим агентом из CAA Кевином Хуваном. Они поужинали в престижном ресторане Blue Ribbon Brasserie. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Затерянный город" была в черном топе, куртке и джинсах. К своему образу она добавила ожерелья-цепочки из желтого золота.

Сандра Буллок почти год не появлялась на публике, а последний раз выходила на ковровую дорожку в марте прошлого года на премьерных показах фильма "Затерянный город". Тем не менее звезда эффектно вернулась, посетив вечеринку перед "Оскаром-2023".

Сейчас актриса все свое свободное время предпочитает проводить с детьми Луи и Лейлой, а также с бойфрендом Брайаном Рэндаллом. Однако это не значит, что у нее нет творческих планов. Недавно появилась информация, что она снова сотрудничать с Брэдом Питтом.

Ранее Фокус писал, что Сандра Буллок рассказала о том, как воспитывает своих приемных детей. Луи она усыновила, когда ему было три месяца, а Лайлу она взяла из приюта в Луизиане, когда девочке было три года. На момент усыновления Луи актриса была замужем за телеведущим Джесси Джеймсом.