Сандра Буллок прогулялася в обіймах зі своїм агентом (фото)

Акторка зустрілася зі своїм агентом у Нью-Йорку після того, як пообіцяла менше працювати, щоб проводити час із дітьми.

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58-річна американська акторка Сандра була помічена на зустрічі зі своїм агентом із CAA Кевіном Хуваном. Вони повечеряли у престижному ресторані Blue Ribbon Brasserie. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільму "Загублене місто" була у чорному топі, куртці та джинсах. До свого образу вона додала намисто-ланцюжок із жовтого золота.

Сандра Буллок майже рік не з'являлася на публіці, а востаннє виходила на килимову доріжку у березні минулого року на прем'єрних показах фільму "Загублене місто". Проте зірка ефектно повернулася, відвідавши вечірку перед "Оскаром-2023".

Зараз акторка весь свій вільний час вважає за краще проводити з дітьми Луї та Лейлою, а також з бойфрендом Браяном Рендаллом. Однак це не означає, що вона не має творчих планів. Нещодавно з'явилася інформація, що вона знову співпрацюватиме з Бредом Піттом.

Раніше Фокус писав, що Сандра Буллок розповіла про те, як виховує своїх прийомних дітей. Луї вона всиновила, коли йому було три місяці, а Лайлу взяла з притулку в Луїзіані, коли дівчинці було три роки. На момент усиновлення Луї акторка була заміжня за телеведучим Джессі Джеймсом.