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Стиль життя

Сандра Буллок на межі розставання зі своїм бойфрендом

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Фото: Getty Images | Сандра Буллок

Голлівудська акторка та фотограф Браян Рендалл разом з 2015 року.

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59-річна американська акторка Сандра Буллок та фотограф Браян Рендалл на межі розставання. Про це пише Us Weekly.

Зірка "8 подруг Оушена" та 57-річний фотограф у 2022 році мали "період охолодження", під час якого вони жили окремо, і тепер шанси на примирення є "далекими", згідно з джерелом.

"Таке відчуття, що Сандра, можливо, сподівається на якесь диво — що вони все владнають після цього тривалого періоду охолодження", — додав інсайдер.

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Сандра Буллок та Браян Рендалл

З серпня 2015 року оскароносна актриса, яка зараз бере перерву в акторській кар’єрі, щоб більше часу проводити з родиною, перебуває у романтичних стосунках із професійним фотографом.

У пари немає спільних дітей, але у Буллок є двоє прийомних дітей — 13-річний син Луї та 11-річна донька Лейла, а у Браяна є доросла дочка на ім’я Скайлар від попередніх стосунків.

Наприкінці 2022 року повідомлялося, що Браян переїхав із дому пари через опозицію Сандри одружитися. У лютому повідомлялося, що Буллок і Рендалл відновили стосунки після певного розлучення.

Сандра Буллок Fullscreen
Сандра Буллок
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сандра Буллок прогулялася містом в обіймах свого агента.

Також Фокус писав про причину тривалої відсутності Сандри Буллок у публічному полі.