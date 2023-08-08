"Она ненавидит": близкие Натали Портман прокомментировали слухи о ее разводе

Звезда экрана и танцор Бенджамин Мильпье женаты с 2012 года.

Близкие 42-летней американской актрисы Натали Портман прокомментировали слухи о разводе звезды. Об этом пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что в Сети активно распространяется информация о разрыве звезды "Черного лебедя" и танцора Бенджамина Мильпье, инсайдеры утверждают, что актриса еще не решила окончательно судьбу их союза.

"Она ненавидит, что из-за неверности Бенджамина чувствует себя бессильной", — рассказывает источник. "Она не знает, сможет ли восстановиться, оставаясь с ним или оставив его. Это действительно борьба", — добавил источник.

"В глубине души они действительно влюблены и пытаются узнать, что спровоцировало расстояние между ними. Она хочет остаться с ним, и он действительно хочет быть с ней. Только время покажет, какое направление они выберут", — признается источник, близкий к звездной паре.

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Натали Портман и Бенджамин Мильпье Фото: Getty Images

Знаменитости поженились в 2012 году и воспитывали двух общих детей.

Напомним, Натали Портман заметили без обручального кольца за несколько дней до новостей о разводе.

Также Фокус писал о причине разрыва Натали Портман и ее мужа.