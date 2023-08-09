9 августа 2023 года: великомученика Пантелеймона — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя работать в поле и сплетничать.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память великомученика Пантелеймона. Святой Пантелеймон, также известный как Пантелеймон Целитель, был раннехристианским святым, отдавшим свою жизнь в служение Господу и людям.

Пантолеймон жил в III веке и был врачем. Он не только лечил людей, но и приходил на помощь тем, кто был лишен свободы, находясь в тюрьмах. Эти дела не остались незамеченными императором-язычником Максимианом. Максимиан попытался убедить Пантелеймона отказаться от христианства, но вместо этого лишь усилил веру святого. Последовавшие чудеса и исцеления, совершенные Пантолеоном, лишь укрепили веру многих в Христа. Максимиан применил разнообразные пытки в отношении Пантолеона, надеясь сломить его веру, и даже пытался казнить его, но тщетно. Несмотря на все усилия, святой остался невредимым. В конечном итоге, по просьбе самого Пантолеона, ему была отсечена голова.

Что нельзя делать 9 августа:

работать в поле;

сплетничать;

сквернословить.

Народные приметы и поверья:

кочаны капусты начали завиваться — к холодной осени.

прыгают кузнечики — к ясной погоде;

муравьи начали закладывать вход к муравейнику — будет дождь.

День ангела празднуют:

Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Платон, Анфиса.

Родились в этот день:

1938 год — Леонид Кучма, президент Украины (1994–2004);

1963 год — Уитни Хьюстон, американская певица, актриса, продюсер, фотомодель.

Также в этот день: