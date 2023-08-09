Королевская семья окончательно удалила титул принца Гарри с веб-сайта

Герцога Сассекского лишили официального титула "Его Королевское Высочество".

Королевская семья Британии с опозданием удалила официальный титул принца Гарри со своего веб-сайта — более чем через три года после того, как он и Меган Маркл оставили свои обязанности. Об этом пишет PageSix.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Сотрудника дворца незаметно удалили "Его Королевское Высочество" со страницы профиля герцога Сассекского. Кроме того, имена Гарри и Меган Маркл также были перемещены в нижнюю часть главной страницы семьи — под работающими членами королевской семьи, но прямо над принцем Эндрю.

Фото: Скриншот

До обновлений веб-сайта, 38-летний Гарри, как сообщается, дважды упоминался как "Его Королевское Высочество", а также назывался младшим сыном принца Уэльского, который был титулом его отца, короля Чарльза III, прежде чем он перешел к его брату, принцу Уильяму.

42-летние Гарри и Маркл согласились отказаться от своих титулов "Его Высочества" после того, как в январе 2020 года ушли с поста старших членов королевской семьи и переехали в Соединенные Штаты.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

Хотя членам королевской семьи потребовались годы, чтобы удалить титул герцога "Его Королевское Высочество" со своего веб-сайта, в июне 2021 года он был снят с выставки Кенсингтонского дворца, демонстрирующей свадебное платье его покойной матери, принцессы Дианы. Прежде чем фанаты заметили "административную ошибку", на выставке рядом со знаменитым свадебным платьем 1981 года появился плакат с надписью "Предоставлено Его Королевским Высочеством герцогом Кембриджским и Его Королевским Высочеством герцогом Сассекским".

Однако всего через несколько дней ошибка была исправлена и заменена на "Предоставлено Его Королевским Высочеством герцогом Кембриджским и герцогом Сассекским".

Ранее Фокус писал, с кем из членов королевской семьи остался близок принц Гарри.