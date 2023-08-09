Герой и автор бестселлера "Уличный кот по имени Боб" снова может стать бездомным

Бывший уличный музыкант, который встречался с Кейт Миддлтон и стал звездой, благодаря рыжему коту, снова может оказаться на улице.

Джеймс Боуэн, уличный музыкант, который прославился после того, как его рыжий кот Боб спас его от героиновой зависимости, снова может стать бездомным, поскольку ему не удается поспевать за стремительно растущими платежами по ипотеке за свой дом стоимостью 500 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

Джеймс Боуэн был наркоманом и выступал с гитарой в Ковент-Гардене. Он долгое время был бездомным, но начала метадоновую терапию и поселился в муниципальном жилье. В 2007 году он встретил на крыльце дома рыжего кота с раненой лапой. Кот оказался бездомным и привязался к Джеймсу, так что он вылечил его и стал повсюду брать с собой. Кота он назвал Боб, в честь персонажа из сериала "Твин Пикс".

Кот по имени Боб и его хозяин

Из-за кота, который теперь зависел от него, Джеймс перестал принимать наркотики. А его выступления с рыжим котом на плече стали популярными в соцсетях.

"Я считаю, что все свелось к этому маленькому существу. Он пришел и попросил меня о помощи, и он просил о моей помощи сильнее, чем мое тело просило о саморазрушении. Он — причина, по которой я теперь просыпаюсь каждый день", — говорил Джеймс.

Трейлер фильма "Уличный кот по имени Боб"

В итоге его история привлекла внимание журналистов газеты Islington Tribune, а после и литературного агента Мэри Пакнос.

В соавторстве с Гарри Дженкинсом Джеймс Боуэн написал две книги "Уличный кот по имени Боб" и "Мир глазами кота Боба", которые стали бестселлерами.

В 2016 году состоялась премьера фильма о Джеймсе и его коте, которую посетили принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлт он на премьере фильма "Уличный кот по имени Боб" Фото: Getty Images

Кот Боб умер в 2020 году, однако Джеймс Боуэн приютил еще четырех котов и пса породы ши-тцу по кличке Чуби.

Теперь он говорит, что вот-вот снова станет бездомным после того, как ему не удалось поспеть за стремительно растущими платежами по ипотеке за дом стоимостью 500 000 фунтов стерлингов.

"Мне пришлось продать свой дом, так как ставки по ипотечным кредитам взлетели до небес, и я больше не могу позволить себе владеть этим домом", — сказал автор бестселлера.

"Проблема в том, что мне не заплатят, пока я не оставлю дом пустым. У меня даже нет денег на аренду временного жилья, пока я не найду новый дом, а это значит, что я, мои четыре кота и Чуби окажемся бездомными 9-го числа, пока мы ждем денег после выплаты ипотеки", — пожаловался Джеймс.

44-летний Боуэн обратился онлайн за финансовой помощью, пообещав отдать деньги, когда он получит их после продажи дома.

Джеймс Боуэн и Люк Тредэвэй, исполнитель главной роли в фильме "Уличный кот по имени Боб" Фото: Getty Images

Хоть Джеймс и стал звездой после выхода книг и премьеры фильма, но после смерти кота Боба, он снова начал принимать наркотики и в итоге расстался со своей невестой, полькой Моникой Гертес. Также он поссорился с режиссером Роджером Споттисвудом, который снял фильм о его жизни.

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